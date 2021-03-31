وضع اللمسات الأخيرة لتتر «هجمة مرتدة» بصوت مدحت صالح

واصل صناع مسلسل "هجمة مرتدة" وضع اللمسات الأخيرة على أغنية تتر العمل الذي يقوم بغنائه الفنان مدحت صالح والذي انتهى من تسجيلها، ومن المقرر طرحها كنوع من الدعاية للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.ويجسد أحمد عز، خلال أحداث المسلسل، شخصية سيف العربي، والذى يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، وينجح في فضح عدد من المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الوطن، بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصرية.مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، إنجي المقدم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، ندي موسي، يوسف عثمان، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.