رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: محادثات بوتين وماكرون وميركل لم تكن بديلا لعملية مينسك

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:02 م
بوتين وماكرون وميركل
بوتين وماكرون وميركل
ا ش ا
طباعة
قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي عقدت أمس الثلاثاء عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لم يكن الهدف منها أن تحل محل عملية مينسك، مضيفًا أنه إلى جانب الوضع في أوكرانيا، ناقش الزعماء الثلاثة أيضا مجموعة واسعة من القضايا الأخرى.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "أود أن أكرر أن الهدف لم يكن استبدال عملية مينسك"، مضيفا أن "مجموعة القضايا المطروحة على جدول الأعمال كانت أوسع بكثير من أوكرانيا وحدها"، "لكنهم ناقشوا أوكرانيا بتفصيل كاف".

وحسب بيسكوف، لم يكن بوتين بحاجة لرسم أي "خطوط حمراء" فيما يتعلق بالوضع في جنوب شرق أوكرانيا، لأن هذه الخطوط معروفة بالنسبة لميركل وماكرون، لكنه شدد على ضرورة التأثير على كييف كي تتوقف عن الاستفزازات "التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة".

وأشار بيسكوف "بشكل عام، كان الحديث يدور حول عدم وجود بدائل لاتفاقيات مينسك، وحول حالة الأزمة التي نشأت لأن الاتفاقيات لم تنفذ".

وحسب ما أفاد به المكتب الصحفي للكرملين، فقد صرح الرئيس الروسي بأن موسكو مستعدة لاستئناف تفاعلها مع الاتحاد الأوروبي بشرط أن يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لفعل الشيء نفسه.

كما ناقش الأطراف آفاق الموافقة على لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في" في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إمكانية توفير إمدادات اللقاح وإنتاج اللقاحات في أوروبا، وفق ما أوردته "تاس".

وقال الكرملين: إن الزعماء الثلاثة تطرقوا كذلك إلى المساعدات الإنسانية لسوريا والأزمة الليبية، وضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، وإلى جانب ذلك، وضح بوتين الموقف حول المدون الروسي المعارض أليكسي نافالني.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري بمسجد المشير (فيديو)


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

فاز بمسابقة رئيس الجزائر.. من هو أحمد طيباوي الفائز بجائزة نجيب محفوظ؟

ننشر حيثيات فوز رواية «اختفاء السيد لا أحد» بجائزة نجيب محفوظ

«اختفاء السيد لا أحد» للجزائري أحمد طيباوي تفوز بجائزة نجيب محفوظ