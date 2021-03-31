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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تشارك بمنتدى الحوكمة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:59 م
وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة
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شاركت دولة فلسطين ممثلة في وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء في أعمال منتدى الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبر تطبيق (زووم).

تمتد أعمال المنتدى وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية على مدار يومين، بمشاركة واسعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمحور فعاليات المنتدى حول إيجاد حلول لضمان تعافٍ أكثر شمولا واستدامة بعد وباء (كوفيد-19).

وقال وزير العدل الفلسطيني: "إنه جرى في نهاية العام الماضي وبالتنسيق بين مؤسسات قطاع العدالة وبالشراكة مع المجتمع المدني، والشركاء التنمويين وضع الملاحظات الأخيرة على الخطة القطاعية "العدل وسيادة القانون 2021-2023"، التي تمت المصادقة عليها، وأخذت بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في ظل جائحة كورونا، وجرى وضع البرامج والأولويات وفق دراسة للاحتياجات، التي سيعمل عليها القطاع لتحقيق الوصول للعدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات للمواطن".

وأضاف: أن الحكومة الفلسطينية، قد أوشكت على الانتهاء من إعداد سياسة التحول الرقمي بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة، تمهيدا لاعتمادها رسميا وتطبيقها، وقد ساهمت وزارة العدل في هذه الدراسة، ويطمح قطاع العدالة للنهوض بالعمل المؤسسي وتحويل العمل الورقي إلى الكتروني.

وأكد الشلالدة إرساء مبادئ حقوق الإنسان، والمصادقة من قبل مجلس الوزراء على المبادرة، المقدمة من وزارة العدل لإنشاء عيادة قانونية متنقلة، والعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ وإعمال الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتقديم المساعدة القانونية والنصح والإرشاد القانوني المجاني للفئات المهمشة، خاصة المرأة والطفل.

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