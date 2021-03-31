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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يختار عصام خليل رئيسًا بالتزكية و50 للهيئة العليا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:35 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
إسلام نصير
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عقد حزب «المصريين الأحرار»، مؤتمره العام في دور انعقاده العادي، بناءً على نصوص المواد 26-27(8،7،5،4،3،2)-28-30-35 من لائحة النظام الأساسي للحزب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي في شارع العروبة.

وناقش جدول الأعمال اعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والأمين العام وإخلاء ذمتهم المالية، واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب.

كما فوض أعضاء المؤتمر العام رئيس الحزب باختيار عشرين عضوا من بين أعضاء الحزب لإضافتهم لعضوية الهيئة العليا، وتفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع ثان للمؤتمر العام.

كما أعلن المستشار أحمد علي جاد الرب، رئيس لجنة الانتخابات الداخلية، فوز الدكتور عصام خليل فوزى بمنصب رئيس الحزب بالتزكية لمدة أربع سنوات، وفوز 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام بالتزكية لعدم ترشح آخرين.

كانت لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب، أعلنت الجدول الزمني، بالمواعيد الإجرائية لعملية انتخاب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب منذ فتح باب الترشح الثلاثاء 23 مارس حتى الخميس 25 مارس الجاري وما يعقبها من إعلان للمرشحين وصولا لانعقاد المؤتمر العام.

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