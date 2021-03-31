إنجى علاء: «كوفيد 25» مش خيال علمى.. و«سينرجى» وفرت ميزانية كبيرة

■ بدايةً.. ما السر وراء اختيار اسم «كوفيد ٢٥»؟

■ هل استعنت بكوادر علمية خلال مرحلة الكتابة؟

■ يقول البعض إن «كوفيد ٢٥» استكمال لمسلسل «النهاية».. ما رأيك؟

■ كيف كان شعورك حينما تصدر مسلسلك التريند بمجرد طرح البوستر؟

■ متى خطرت ببالك فكرة المسلسل؟

■ ما رأيك فى «الكوميكس» التى صنعت للمسلسل قبل عرضه؟

■ كيف كان التعاون كمؤلفة مع الفنان يوسف الشريف؟

■ هل توافقت الرؤى بينك وبين المخرج أحمد نادر جلال؟

■ كيف سيطرت السيدات على النصيب الأكبر من دراما رمضان ٢٠٢١؟

■ لماذا يتكون المسلسل من ١٥ حلقة فقط؟

■ هل تقليل عدد الحلقات أثر على البناء الدرامى؟

■ لماذا اخترت مهنة اليوتيوبر لبطل العمل؟

■ من الذى تولى اختيار المشاركين فى البطولة؟

■ كيف كانت كواليس العمل؟

■ ما رأيك فى التعاون مع شركة «سينرجى»؟

■ كيف اخترت أزياء العمل؟

■ هل فكرت فى الاستعانة بـ«استايلست» آخر فى مسلسلك؟

بمجرد نشر المنتج تامر مرسى، البوستر الرسمى لمسلسل «كوفيد ٢٥»، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، احتل العمل قائمة «التريند»، وتساءل الجمهور حول طبيعة شخصية «اليوتيوبر» التى يقدمها يوسف الشريف، وكيف سيناقش العمل التطور الخيالى لفيروس كورونا.ومن المقرر عرض المسلسل فى ١٥ حلقة، خلال النصف الأخير من شهر رمضان ٢٠٢١، وهو من تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة «سينرجى». التقت «الدستور» مؤلفة العمل، والتى كشفت عن سبب اختيار هذا الاسم، وتفاصيل التصوير وطبيعة الشخصيات، مبينة أنها استعانت بعدد كبير من المتخصصين لتناول الفيروس فى السياق الدرامى.- لأن المسلسل يحكى عن تطور خيالى لوباء «كوفيد ١٩»، يجعل مهمة اختراع لقاح مضاد له تمتد حتى عام ٢٠٢٥، وبعد ظهور اللقاح يجرى توزيعه فى جميع أنحاء العالم، وينجح البشر فى القضاء على هذا الفيروس.- نعم، استعنت بعدد كبير من العلماء المتخصصين فى الهندسة الوراثية وعلم الجينات، وأطباء التخدير والجراحة العامة والمخ والأعصاب، إلى جانب حرصى على متابعة كل جديد يخص هذا الفيروس.ورغم أن المسلسل يناقش قضية علمية، لكنه لا ينتمى لفئة مسلسلات الخيال العلمى، أعتبره دراما إنسانية واقعية، لأنه مجرد تطور افتراضى للواقع الذى نعيشه.- هذا كلام غير دقيق، لا تشابه بين المسلسلين، فالأحداث مختلفة والزمن مختلف.- شعرت بسعادة كبيرة، ولم أشعر بأى خوف، لأننى متأكدة من أن من انتقدوا الفكرة سيفاجأون بحبكة درامية لم يروا مثلها من قبل، مليئة بالأكشن والرعب.- الفكرة تمثل قصة حقيقية إنسانية ألهمتنى، وتخيلت كيف سيكون تطورها، فوجدتها مليئة بالرعب والأكشن وحركت مشاعرى وبدأت الكتابة.- أحسست بأن هناك من ينتظرون عرض المسلسل بشغف، وحرصت على استيعاب كل فكرة نقدية والاستفادة منها، فأنا أركز جدًا فى آراء الجمهور.- عملت مع يوسف الشريف كـ«ستايلست» نحو ١١ مرة، لكنها المرة الأولى التى أتعامل معه كمؤلفة، لذا كان الأمر فيه بعض الصعوبة، لأننى أحب الشخصيات التى أصنعها وأحارب من أجل إثبات وجهة نظرى، لذا كانت النقاشات تطول، حتى نصل إلى حل يرضى جميع الأطراف.أنا مهتمة بأن يظهر يوسف الشريف بشكل جديد، هو وجميع نجوم العمل، ولأن فكرة المسلسل تمس مشاعر الناس، كان لا بد من أن تكون المعالجة احترافية.. لذا كانت مرحلة الكتابة «متعبة جدًا».- نعم، وأرى أنه من المخرجين العظماء، وكنت أحلم بالعمل معه منذ زمن كبير، فهو فنان حريص على الاهتمام بأدق تفاصيل العمل، ونحن نتشابه فى ذلك.لهذه الأسباب كان التعامل معه ممتعًا للغاية، سواء كاستايلست أو مؤلفة، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.- أنا سعيدة لأن سيدات كثيرات أثبتن أنفسهن فى مجال الكتابة، ولم يحدث ذلك بسهولة خاصة فى مجتمع ذكورى.تنمر علىَّ كثيرون حينما كنت طفلة، وذلك جعلنى حساسة بشكل كبير، وجعلنى أحب الكتابة، لكن إثبات نفسى فى هذا المجال استغرق سنوات طويلة.. وفى النهاية أنا متفائلة.- فى البداية كان المسلسل يتكون من عدد أكبر من الحلقات، لكن الظروف التى يمر بها الوسط الفنى وظروف التصوير جعلتنا مجبرين على تقليل عدد الحلقات، فتصوير المشاهد يستغرق وقتًا طويلًا جدًا، ولم ننته من التصوير حتى الآن.- لا.. لأن السيناريو القوى والقماشة يتحملان الإضافة والاختزال، وإذا طالب الجمهور بصناعة جزء ثان من المسلسل فسنستجيب.- لا يمكننى الرد على هذا السؤال، لأنه متعلق بما سيشاهده الجمهور خلال الأحداث «كده هاكون بحرق»، لكن باختصار أرى أن «اليوتيوبر» يؤثر فى الجمهور، وهذا يناسب «ياسين» بطل العمل.لم يكن «ياسين» يوتيوبر منذ بداية القصة.. بل اختار هذه المهنة، وسيتضح الأمر للجمهور فى الحلقة الأولى.- الرأى الأول والأخير للمخرج، لكنه يستشيرنى أحيانًا، وأنا سعيدة بالعمل مع جميع الفنانين المشاركين فى المسلسل، وأرى الاختيارات مناسبة، فالفنانة أيتن عامر تجسد شخصية صحفية، وأرى أن الفنانة ديانا هشام ممتازة، وسيظهر الفنان إدوارد بشكل جديد، كما يجسد الفنان الكبير أحمد صلاح حسنى شخصية مميزة.- كانت مرهقة، فأنا أحلم بكوابيس منذ ٦ أشهر، وتعاطفت مع الشخصيات، خاصة لأن النهاية ستكون صعبة.. أحيانًا أتلبس بالتحدث مع نفسى بسبب القلق.- أشكر شركة «سينرجى» التى وفرت ميزانية كبيرة للمسلسل، وحرصت على توفير كل احتياجاتنا، وأشعر بسعادة كبيرة بسبب التعاون مع «سينرجى»، التى وفرت جميع سبل الوقاية من فيروس كورونا.- ملابس شخصيات العمل ليست غريبة عن الواقع، لكن لكل شخصية ستايل خاص بها يناسب حالتها الدرامية.. الملابس جميعها عصرية.- لا.. لأننى مؤلفة العمل، كانت جميع تفاصيل الشخصيات فى خيالى، أما الاستعانة باستايلست جديد فستتطلب أن يقرأ السيناريو ويتحدث مع المؤلف، ليفهم طبيعة كل شخصية.لم أضطر لكل هذا، فقد كتبت تفاصيل الملابس ضمن السيناريو، وحرصت على أن تكون الألوان مناسبة لكل شخصية.