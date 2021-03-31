«عمال مصر»: نقف خلف القيادة السياسية في الدفاع عن مصالح الشعب

أكد اتحاد عمال مصر، أن عمال مصر ومنظماتهم النقابية تابعوا باهتمام بالغ، أحداث الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس عقب انفراج أزمة السفينة الجانحة بالقناة.وأشار الاتحاد في بيان له، أن عمال مصر الشرفاء بحسهم الوطني تابعوا كل ما أعلنه الرئيس أمام المؤتمر الصحفي العالمي من قضايا محلية ودولية تهم استقرار الوطن وأمنه والدفاع بقوة عن مصالحه والتأكيد على عدم التفريط في أي نقطة من حصة مصر من مياه نهر النيل، مؤكدا أن مياه مصر خط أحمر، فلا أحد يستطيع المساس بها، مشددا أن خيار التفاوض الذي نحن جادين فيه حول سد النهضة الأثيوبي لا يخرج عن نصوص القوانين والمعايير الدولية المعمول بها فى التعامل مع هذه الإجراءات والمياه العابرة للحدود.وأضاف الاتحاد، أنه يجدد الوقوف خلف القيادة السياسية الوطنية الواعية فى الدفاع عن مصالح شعب مصر وحماية ترابها الوطني بكافة الوسائل الممكنة وهم يعربون عن سعادتهم لما عبر عنه الرئيس من ثقة غالية للعاملين الذين بذلوا قصارى جهدهم وخبرتهم الفائقة فى تعويم السفينة الجانحة الأمر الذي حظي بهذه الثقة والتي تمثل معجزة أمام دول العالم أجمع.وأكد الاتحاد، أن عمال مصر جميعا يتابعون الجولات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواقع العمل المختلفة ويشعرون بالفخر والعزة والكرامة التي يغرسها الرئيس فى نفوسهم لتكون دافعا لهم على العمل والإبداع وهو ما عبروا عنه، وأعلنوا تأييدهم مجددا للرئيس خلال زيارته للمشروعات والمواقع الإنشائية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في ختام بيانه، أن عمال مصر الأوفياء ومن خلال التزامهم الدقيق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا هم عازمون على مواصلة العمل والجهد وحريصون على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام جميع المشروعات وخاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير القرى والمشروعات الزراعية وفقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.