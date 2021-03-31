زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

إلى نص الحوار:

■ يقول أوليفيه روا فى كتابه «الجهل المقدس» إن الانفصال بين المعالم الدينية والمعالم الثقافية أتاح استهلاك المنتج الدينى من دون حاجة إلى معرفة الثقافة التى أنتجته».. من واقع تناولك للعلاقة بين الدين والثقافة فى كتابك «أنسنة الخطاب الدينى».. ما المقصود بالثقافة تحديدًا فى هذا الطرح؟ وما الذى قصدته بقولك «دين بلا ثقافة هو جهل مُقدس»؟

■ وما الآثار التى نتجت عن ذلك؟

■ أتوقف عند ما طرحته فى السياق ذاته من أن «ثقافة بلا دين هى علم بلا ضمير».. هل يمكن القول بأن المصدر الوحيد للضمير هو الدين؟ أليس هذا حصرًا لأسس أخلاقية فى الدين الذى قد يكون بعض معتنقيه بلا ضمير أيضًا؟

■ كيف يُمكن أن تُسهِم «أنسنة الدين» التى تحدثت عنها فى التغلب على ذلك؟

■ تطرقت فى معرض حديثك عن إصلاح الخطاب الدينى إلى «محورية النص واختلاف التأويلات».. لِم برأيك لا يزال الخطاب الدينى فى معظمه خاضعًا لدوغمائية تجعله رافضًا للانفتاح على سِعة التأويلات؟

■ وكيف يمكن التخلص من تلك الحالة فى السياق العربى؟

■ فى كتابك «مدنية الإسلام فى مواجهة عولمة الإرهاب» قلت إن غاية المُراد أن يعرف الإنسان المُعاصر أين يبدأ الدينى وينتهى السياسى ويرسم الحدود الفاصلة بينهما.. ما الأسباب التى قادت إلى ذلك الخلط بين المجالين برأيك؟

■ ما السُبل الممكنة للتعاطى مع ذلك الإرهاب المُعولم؟

■ فى السياق ذاته.. كيف تقرأ أسباب ومآلات صعود الإسلام السياسى فى بلدان عربية بعد الثورات؟

■ هل يمكن اعتبار العلمانية أو العقلانية كما يسميها الجابرى حلًا واقعيًا وقابلًا للتحقق فى المجتمعات العربية لمشكلات التطرف والعنف المبنية على أسس دينية؟

■ صدر لك حديثًا كتاب «التفلسف زمن الكورونا: حوارات فلسفية حول الجائحة» يضم حوارات مع مجموعة من المفكرين حول تلك الجائحة.. ما أبرز الاستبصارات التى اتفق حولها المفكرون فيما يتعلق بأثر هذا الفيروس على العالم مستقبلًا؟

■ ما أبرز تلك التطبيقات الفلسفية التى حواها الكتاب؟

يؤمن الباحث والفيلسوف التونسى زهير الخويلدى بأن للفلسفة دورًا محوريًا فى التعاطى مع قضايا الراهن وفهمها وتبيان سُبل إصلاحها. من هذا المُنطلق، ينشغل الخويلدى فى مشروعه البحثى بمقاربة العديد من القضايا الراهنة والمُلحّة ومنها قضايا الخطاب الدينى بكل ما يُحيط به من مُلابسات، ففى هذا الصدد صدر له كتاب «مدنية الإسلام فى مواجهة عولمة الإرهاب» فى العام ٢٠١٦، و«أنسنة الخطاب الدينى» فى العام ٢٠١٨، كما صدر له حديثًا كتاب «التفلسف زمن كورونا، حوارات فلسفية حول الجائحة» استنادًا إلى المنظور ذاته.وأصدر الأكاديمى التونسى مجموعة أخرى من المؤلفات الفلسفية، منها «معان فلسفية»، و«شذرات فلسفية: العولمة وحالة الفكر فى حضارة اقرأ»، و«الهوية السردية والتحدى العولمى»، و«تشريح العقل الغربى، مقابسات فلسفية فى النظر والعمل»، فضلًا عن مشاركته فى مؤلفات فلسفية جماعية، ونشاطه فى العديد من المؤسسات التابعة للمجتمع المدنى، عبر تدشين مُنتديات ثقافية وملتقيات فكرية فى عدة جمعيات بشكل دورى.«الدستور» حاورت الخويلدى حول بعض أطروحاته فى كتابى «أنسنة الخطاب الدينى»، و«مدنية الإسلام فى مواجهة عولمة الإرهاب»، وما يتصل بالكتابين من موضوعات، مُتطرقين للحديث حول كتابه الأحدث حول كورونا وما تضمنه من رؤى جديدة.- تُعتبر الثقافة بمعناها الواسع مجموعة السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التى تميز المجتمع أو فئة اجتماعية. وتعد الثقافة مفهومًا مركزيًا فى الأنثربولوجيا، وترتبط بكل ما يتعلق بالشأن الإنسانى من أنشطة وتعبيرات وسلوكيات وإنتاجات وآثار، وتشمل نطاق الظواهر التى تترسخ بالممارسة الجماعية وتنتقل بالتعلم والإعلام، وتتحول إلى سلوك اجتماعى ومعيار حضارى ولا تنحصر فى الفنون والعلوم والمعارف والتقنيات والمهن، غير أن ممارسة التثقيف فى المشهد الحضارى التابع لنا جعلتها مُتعارضة مع الدين ومتنافية مع قِيمه ومتصادمة مع منابته الروحية ومعاييره التوجيهية للسلوك ورؤيته للعالم.من حيث المبدأ، فإن ثقافة الشعب هى حضارته بأسرها، وقد تطورت وترسخت وفاضت على الجوار بعدما تعلقت بكل مجالات حياة الشعب وجميع أنحاء المجتمع، وأثّرت فى كل ما يحدد طريقة تفكير الناس وتصرفاتهم. لكن ظهر تباين تام بين ثقافة الفرد وثقافة المجتمع، وتمت التضحية بأحد الطرفين من أجل الطرف الآخر، وبالتالى لكى يظهر الفرد نخبويته اضطر إلى التنصل من الثقافة الشعبية، ولكى يُظهر الانتماء إلى المجتمع كان لزامًا عليه أن يُخفِى فى حياته الخاصة الثقافة التى اكتسبها من خلال التعليم والتجربة العلمية والذوقية.ما يُعقِّد الوضعية هو دخول العامل الدينى فى المعترك الثقافى وتشكل تدين معادٍ للثقافة إلى جانب ثقافة فارغة من الدين، وظهر بالتالى مصطلحان خطيران هما الثقافة التافهة والجهل المقدس، وكلاهما مُكمِّل للآخر فى إفساد الهوية الإنسانية وإفراغ الدين من محتواه السامى وإبعاد الثقافة عن دورها التهذيبى النبيل للحشد.- أدى إفراغ الثقافة من الإيمان إلى جلب العديد من المضار التى قد تتحول إلى مهالك، وذلك بالابتعاد عن الإخلاص والوفاء والنزاهة والالتزام وطلب الغنائم والشهرة والسلطة والسقوط فى آفة الابتذال والميوعة والانحلال، كما جعل الدين رافضًا لكل ثقافة ووصيًا على كل ذوق ومُفتشًا عن كل اختراق للحدود وحارسًا للذوق العام هو مهلكة للدين وتدنيس للمُقدس وتعطيل للإيمان وإثقال لكاهل الاعتقاد، وفى ذات الوقت إفراغ للبعد الثقافى من مضمونه الرسالى ووظيفته التربوية وقيمته الإنسانية ودوره فى تربية الشعوب وإيقاظ الوعى، والمطلوب هو تحقيق مواءمة تكامُلية بين التدين والتثقيف.- يجب أن نتفق أن الإنسان المعاصر قد فقد الضمير أو على الأقل غاب عنه ضميره فى الكثير من المواقف، ولذلك ظهرت الحروب وبرز العنف وزادت النزعات العنصرية والنزاعات غير السلمية، والحل هو استعادة الضمير بجلاء ووضوح فى مرحلة أولى، وتحكيمه فى أفكاره وتصرفاته وأقواله فى مرحلة ثانية.من جهة أخرى، نجد أن الضمير يتراوح بين الفردى والاجتماعى، وبين المبدأ الأخلاقى والقيمة الوجودية، ولذلك لا يرتبط بالدين إلا فى مستوى الاجتماعى، بينما على الصعيد الشخصى يمكن أن يكون فلسفيًا علميًا.وقد أدى غياب الضمير إلى التخلف الثقافى من ناحية والتشدد الدينى من ناحية ثانية والتعصب الأيديولوجى من ناحية ثالثة، وبالتالى ظهور اللاتسامح فى العلاقات البينذاتية والازدراء بين الثقافات، والتمركز على الذات وفقدان الثقافة لبعدها المُلتزم التنويرى، وفقدان الدين للبُعدين التربوى والأخلاقى.لقد تحدث الفلاسفة منذ عمانويل كانط فى كتابه «الدين فى حدود العقل» عن الوهم الدينى وعن الشر الجذرى، وكشف فيورباخ عن الاغتراب الدينى، واعتبر ماركس العامل الدينى عامل اغتراب وجهازًا أيديولوجيًا للسيطرة، ولكن يمكن أن نضيف أن الاستعمال السياسى للدين أضر كثيرًا بالإيمان وأبعد التدين عن رسالته الأخروية.- تساعد أنسنة الدين فى استعادة الثقافة بريقها، وتُحدِث التغيير فى الذهنيات، وتولد الحاجة إلى الاختراع وتُرجع للمثقف دوره التنويرى فى المجتمع، وتساعد على تحقيق تكامل بين الأفعال الفردية والأهداف العامة، وتُنمى الشعور بالانتماء عبر شروط موضوعية، ولا تتحقق الأنسنة الدينية إلا بتجذير الاجتهاد والقيام بالاستصلاح فى مختلف مفاصل العمارة القدسانية وتجديلها مع الحياة الدنيوية فروعًا وأصولًا وإعادة الاعتبار للتأويل ضمن النسق الدينى وللقيم الروحية ضمن النسق الثقافى.لقد ظهرت بعض المحاولات حول الأنسنة والإنسانية، ولكنها بقيت خارج الاختصاص، وصدرت عن أقلام غير ملتزمة، وتعبر عن توجهات مُشوّشة، ويمكنها أن تضر بدلًا من أن تنفع، وبالتالى يجب تأصيل هذه الفكرة والاشتغال عليها بطريقة عقلانية نقدية متزنة حتى تجد طريقًا إلى التبلور والترسخ والإفادة منها على الصعيد الأكاديمى المختص، وعلى الصعيد المجتمعى والثقافى المستنير.- الوثوقية مرض عضال استفحل فى الجسد الثقافى والاجتماعى ومشكلة كبيرة، والغريب أنها قد انتشرت لدى الجمهور والنخبة على السواء، وفى المجال الدينى والسياسى كذلك، ولا نجاة منها سوى المراجعة النقدية وتبنى النسبية الفكرية والتعددية المعرفية والعقلانية التركيبية، وتشغيل آلة التأويل وفتح العقول على التجارب المغايرة وتحريك النصوص فى اتجاه الدلالات المخفية والمعانى المطمورة والتوغل فى الحقول المهجورة.اللافت للنظر أن إغلاق باب الاجتهاد والاكتفاء بممارسته فى الفروع وفقًا لآليات القياس الفقهى التقليدى لا تتفق مع حكمة التشريع، والإقبال المتزايد على الفتوى من الجمهور واحتكار الدعاة الجدد للمنابر الإعلامية، وتحويل الدين النصيحة إلى تجارة مُربحة وانخراطهم فى الترويج لديانة السوق وابتعادهم عن مقاصد الشارع ونبل الأحكام ومرونة التكاليف وسلمية الدعوى ومحاسن السيرة ورسالية الحديث ومحمودية السنة.. لقد تحول الدين إلى مذاهب وانقسم كل مذهب إلى فرق، وكل فرق إلى نِحل وكل حلقة ترى أنها الأصح والأكثر طهرية وقربًا من الله وتطبيقًا للنص.- يعانى الخطاب الاجتهادى من ضيق فى الأفق وضبابية فى المقصد وتشتت فى المجهود وتأخر فى المردود ويحتاج إلى يقظة روحية وانبعاث ذاتى بغية الرد على التحديات الحضارية والإحراجات الإيتيقية ولكى يتخطى الأسلوب التلفيقى الغائم والنزعة التمجيدية، ولكى يلتقى بالآخر وجهًا لوجه وينفتح على الغيرية بالندية اللازمة ويكون نفسه بعد استيعابه ما بداخله من متروكات ونفائس مهملة.ومن ثم، نحتاج إلى تحر وتنسيب وإنهاء للنزاع، والكف عن الصراع بين التأويلات، وتبنى مضافية فقهية ترى بحرية التدين وتعددية التفسير وأحقية القراءة دون وصاية وبلا تعال ومعيارية فوقية والتحرك على أرضية محايثة للوجود الإنسانى وإنتاج معنى مُشترك تتعايش ضمنه الأغلبية وفق الحقوق الأساسية وتتآلف وفقه القلوب على فعل الأصلح للناس والخير العام.وعلى هذا الأساس، يبدو الاجتهاد الدينى من الأمور المشروعة والمطلوبة واستجابة لنداء داخلى من الوحى ذاته بضرورة اعتبار الموجودات، والسعى فى الأرض والتأمل فى الخلق واستئناف رحلة البحث والتفسير والاستطلاع والنظر فى الكون والاهتمام بنظرية المعرفة وتصور الوجود وتجويد الذائقة الفنية والعبارة وممارسة استراتيجية التأويل ضمن إطار رمزية الكائن واستعارة الموجودات وإتقان فن الفهم للنصوص.وغنى عن البيان أن الثورة الثقافية لن تنطلق والعمارة الحضارية لن تبنى و«لا يتم الإصلاح الدينى بالمعنى المنشود إلا حينما يتساوى التقدم المدنى على الصعيد القانونى مع النمو الروحى والتهذيب التربوى على الصعيد القيمى، وذلك لكى يحقق توازنًا نفسيًا للذات الفردية مع تربية أخلاقية للجماعة التاريخية».- الدين والسياسة يتنزلان ضمن القوة التصويرية للإنسان الرامز الذى تحدث عنه أرنست كاسيرر ضمن مقاربته الكانطية الجديدة، وأنهما فى نفس المرتبة الإدراكية والوجودية مع اللغة والفن والأسطورة والعلم، ويتراوحان بين الحلم المثالى الموعود والواقع المادى المُتعين، وبين الغايات والوسائل، ويختلط فيهما القانون بالسلطة والحق بالقوة والشرعية بالغلبة والنفوذ بالتاريخ ويحتاجان إلى تمييز مفهومى. كما نعلم الحضور القوى للدين فى السياسة، سواء من جهة الجماعات الدينية التى تمارس السياسة من بوابة المواطنة أو من جهة النظام السياسى الذى ينظم شئون الدولة من بوابة تبنى سياسة دينية واضحة تحترم عقيدة الشعب، ونعلم كذلك أن هذا الرأسمال الرمزى تحول إلى رأسمال اجتماعى يتجاذبه كلا الطرفين.اتفق الدارسون كذلك على مُعطى الإرهاب المعولم، أو ما يسمى بعولمة العنف والفقر والمرض ومحاولة تصديره من الدول النافذة إلى الدول التابعة بغية ابتزازها وإخضاعها لهيمنتها الإمبريالية وإلحاقها بأجنداتها المُعلنة والخفية، ولو كان ذلك على حساب سيادتها على أوطانها وعلى ثرواتها ومقدراتها فى التنمية والتطور.على هذا الأساس تم الخلط بين الدينى والسياسى تارة بضرب السياسى عن طريق الدينى، وطورًا بضرب الدينى من خلال السياسى، وما الحرب التى تُشن باسم الدين حينًا وباسم عناوين أخرى ضده لخير مثال على ذلك، وتستدعى المزيد من تشريح النزعة التدميرية واقتلاع الجرثومة العدوانية التى تسكن الطبيعة البشرية.- من المفارق أن يكتسح السياسى الأرضية التى يتحرك فوقها الدينى محاولًا تطويعه واستخدامه بطريقة مضادة لمنطلقاته، ومن المؤسف أن يكتسح الدينى السياق الذى ينشط فيه السياسى ويبتزه بمنح الشرعية أو سحبها حسب مصالح ضيقة وظرفية تاريخية للمتحكمين فى تصريف شئون المقدس ضمن سوق الرموز.إن معالجة ظاهرة الإرهاب المعولم تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التربوى الثقافى والحقوقى السياسى وتصل إلى حد الاجتماعى الاقتصادى بقصد تجفيف منابع إنتاج الإرهابيين فى حواضنهم الخلفية والعميقة ومعالجة المشكل من جذوره ومولداته، بل الجراحات الخارجية والمُعالجات الأمنية الضارة والقاسية بالناس.لقد ابتكر العقل الفلسفى الكثير من الحلول، أهمها الحداثة والتقدم ضمن إطار العقد الاجتماعى والدولة المدنية التى تُنظم حياة المواطنين بواسطة القانون ووفق آلية الديمقراطية التشاركية ومبدأ العلمانية المفتوحة.- الثورات العربية حدث جميل فى زمنية الوجود المعاصر للجماعة التاريخية الناطقة بلغة الضاد، ولقد نجحت فى الدول المهيئة لذلك وعند المجتمعات المعلمنة بشكل أو بآخر، وفشلت فى المجتمعات التقليدية، وجرى السطو عليها من طرف القوى الإقليمية التى تشاركنا فى الملة بغية تحقيق مشاريعها التوسعية، ووجهتها قوى استعمارية طامعة فى استعادة مجالها الحيوى وإنقاذ مصالحها وإحكام التبعية لقراراتها.لقد وظفت بعض القوى السياسية المحسوبة على التيار الدينى وعلى التيارات الأيديولوجية الأخرى فى اتجاه سياسة نيو ليبرالية معولمة تُقلِص من حظوظ محور المقاومة والتحرير فى الصمود، وتقوى نسق التهويد فى الداخل الفلسطينى، وتشجع على التطبيع مع الكيان المحتل وتعويم القضايا العادلة بإبرام اتفاقيات هشة. للأسف البعض من التيارات اليمينية فى الإسلام انخرطت فى هذه المسلكية التطبيعية تحت عباءة الغاية تبرر الوسيلة والميكيافلية الفجة والانفتاح والتواصل والحوار، واعتُمِدت جملة من الفتاوى المضللة والأدبيات المعدلة، لكن النتائج كانت مُخيبة للآمال ولم نحصد غير المزيد من الهزائم والانقسامات التى مزقت الصف العربى وكرّست الكثير من الفرقة والتشتت والضعف والضياع وفقدان البوصلة مرة أخرى.- فى نهاية القرن الماضى كانت النخب المثقفة تطالب بالعقلانية والواقعية والديمقراطية كحل ضمن دولة الاستقلال، لكن فى زمننا الراهن الملىء بالمتغيرات وفى ظل تحول مناطق النفوذ فى العالم من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب صرنا نطالب بالاسترجاع والاستئناف، وحقنا فى المشاركة لصنع الكونية ولا يكون ذلك ممكنًا إلا بالاندماج والتوحد والتكتل والتحفيز بعد التثوير والتجذير والتشريح والاستنبات. فمتى نتعلم من الصفعات التى تعرضنا إليها ونقتلع البؤس والظلم والجبن والتخلف والمرض من أرضنا؟- قمت بتأليف كتاب «التفلسف زمن الكورونا: حوارات فلسفية حول الجائحة المستجدة» فى الفترة التى فُرض فيها الحجر الشامل. ويتكون من قسمين: القسم الأول هو ترجمة لحوارات أجريت مع فلاسفة ومفكرين ونقاد وكتاب غربيين، والقسم الثانى حاولت أن أبين فيه الأدوار الحيوية التى يمكن أن يضطلع بها الفيلسوف فى أوقات الجائحة، وعدت إلى التاريخ واسترجعت نماذج فلسفية فى تدبير الفترات الحرجة وخاصة مقولات الحذر عند أرسطو والحكمة الرواقية، ومفهوم السياسة الحيوية عند ميشيل فوكو.هناك أزمة صحية ناتجة عن جملة من الظروف المولدة، وهى نقص الخدمات الصحية وخلل فى أنظمة الوقاية والمعالجة للسكان التى تسببت فيها العولمة المتوحشة والليبرالية الاقتصادية، ولعل ظاهرة انتشار الجوائح والأوبئة والأمراض المُعدية هى ظاهرة مُعقدة يتدخل فيها المحيط الاجتماعى وطبيعة الغذاء والمشرب والدواء، ويؤثر فيها المسكن والعمران والتنقل، ويغير من مسارها العمل والتمدرس والتجمهر، وتحتاج إلى تثقيف وإرشاد والتزام بالتوصيات واحترام القوانين المُنظِمة للحياة المشتركة.لقد تغيّر كل شىء تقريبًا منذ ظهور فيروس كورونا، وصارت البشرية تؤرخ لنفسها بتاريخ بروزها على السطح، بحيث لم تعد تعيش على نفس الوتيرة، وبدلت نظرتها للمكان والزمان، وصارت تفضل العزلة والاختلاء على التجمعات المكتظة والاختلاط، وانتهى الأمر إلى إعادة ضخ مشاعر التضامن والتكاتف والتعاون على نطاق واسع، وتعميم تدخُل أجهزة الدولة، لكى يشمل جُل مفاصل المجتمع واعتماد سياسة التواصل عن بعد فى الشغل والتزود بالضروريات والتعلم والتسوق.لقد بان الوضع الهش والمتناهى الذى يوجد عليه الكائن البشرى واستُبدِلت حقوق الصحة العمومية والمساواة فى الغذاء والعدالة فى الحصول على اللقاح والدواء وتقديس الكرامة البشرية وتدبير مستقبل الحياة على الكوكب عن طريق التقنيات الذكية بمبادئ الحرية والاستقلالية الشخصية وازدادت الرغبة فى المحافظة على البقاء عند الأفراد والمجموعات بكل الطرق على غرار مناعة القطيع.- ضمّ الكتاب تطبيقات فلسفية تجعل من وظيفة الفلاسفة فى إيقاظ الشعوب وحفز الهمم وتنوير العقول دورًا ضروريًا وحاسمًا، وخاصة فى مستوى الفلسفة الطبية وإيتيقا الرعاية الصحية ورسم السياسات العامة للدول فى المجال الاستراتيجى والاعتصام برسالة العلم والتقنية. يمكن أن نقتطف هذا المقطع الذى يلخص الأطروحة التى جاءت فيه: «لقد غيرت الجائحة المستجدة من حضور الإنسان فى العالم ومن نظرة الكائن البشرى إلى نفسه ومصيره والعالم نفسه قد تغير ولم يعد كما كان، وصار لزامًا على الفلسفة أن تضع رؤية استراتيجية متكاملة لطرق الوقاية والعلاج وتفكر فى كيفية التعامل مع المرض، وتحرص على بناء مؤسسات عمومية فى دولة الرعاية الاجتماعية التى تمنح حياة جيدة».