إغلاق معمل ألبان دون ترخيص فى مطاى بالمنيا

شنت اليوم إدارة مطاي الصحية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، حملة تفتيش على الأغذية.وأسفرت الحملة عن ضبط معمل ألبان بحي غرب المدينة، يعمل دون ترخيص وضبط كميات من الألبان والجبن غير المطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، تم تنفيذ قرار غلق المعمل.