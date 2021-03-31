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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تنصح باستخدام الايفرمكتين فقط لعلاج كورونا خلال التجارب السريرية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:39 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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نصحت منظمة الصحة العالمية باستخدام علاج "الايفرمكتين" لعلاج فيروس كورونا المستجد فقط خلال التجارب السريرية، مشيرة إلى أن هذه التوصية التي تنطيق على مرضى كورونا من أى شدة مرضية، هي الآن جزء من إرشاداتها بشأن علاجات الفيروس.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، من جنيف إن الايفرمكتين هو عامل مضاد للطفيليات واسع الطيف مدرج في قائمتنا للأدوية الأساسية للعديد من الأمراض الطفيلية، حيث يتم استخدامه في علاج داء كلابية الذنب (العمى النهرى)، وداء الأسطوانيات، وغيرها من الأمراض التي تسببها الديدان الطفيلية التي تنتقل عن طريق التربة، كما يستخدم لعلاج الجرب.

ولفتت إلى أن مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية، التي تم تشكيلها استجابة للاهتمام الدولي المتزايد بالايفرمكتين كعلاج محتمل لفيروس كورونا وهي عبارة عن لجنة دولية مستقلة للخبراء تضم خبراء الرعاية السريرية في تخصصات متعددة وتضم أيضا أخصائي أخلاقي وشركاء من المرضى، استعرضت البيانات المجمعة من 16 تجربة كان عدد المسجلين فيها 2407 أشخاص بما في ذلك المرضى الداخليين والخارجيين المصابين بفيروس كورونا، وقرر الخبراء أن الدليل على ما إذا كان الايفرمكتين يقلل معدل الوفيات والحاجة إلى التهوية الميكانيكية والحاجة إلى دخول المستشفى ووقت التحسن السريري لمرضى كورونا هو يقين منخفض للغاية.

وأضاف بيان منظمة الصحة العالمية أن اللجنة لم تنظر في استخدام الايفرمكتين للوقاية من فيروس كورونا، باعتباره أمرا خارج نطاق الإرشادات الحالية.

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