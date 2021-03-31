مصطفى زمزم: «حياة كريمة» جزء من جهود السيسى التاريخية فى التنمية (حوار)

■ من أين جاءت فكرة تأسيس «صناع الخير»؟

■ ما أول مبادرة للمؤسسة؟ وكيف تحولت لمبادرة قومية تبنتها الدولة؟

■ هل دعم الرئيس السيسى أى مبادرات أخرى تقدمتم بها؟

■ وما آخر مستجدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟

■ كم عدد المشروعات التى أنجزتموها مع المبادرة الرئاسية؟

■ وما تقييمك لنتائج العمل على أرض الواقع؟

■ ما دور «حياة كريمة» فى تخفيف عبء التصالح على مخالفات المبانى للأسر محدودى الدخل؟

■ ما الفرق بينكم وبين مؤسسة «حياة كريمة»؟

■ كيف استجاب الرئيس لمبادرات «صناع الخير»؟

■ حدثنا عن جهود الرئيس فى التنمية المجتمعية؟ وما المشروعات الأخرى التى تحتاجها مصر؟

■ كيف ترى مستقبل مصر خلال السنوات القليلة المقبلة؟

■ ما المحافظات التى تعملون بها؟

■ كيف يتم اختيار القرى التى تعملون بها والحالات التى تتلقى الدعم؟

■ ما تفاصيل مبادراتكم التى ستعلنون عنها قريبًا؟

■ كيف يتسنى لراغبى التدريب التقدم للالتحاق بهذه المبادرة؟

■ ما اسم المبادرة؟

■ ماذا عن المبادرتين الأخريين؟

■ كم قرية وكم مواطنًا استفادوا من مبادراتكم منذ تدشين المؤسسة؟

■ هل تعنى أن المبادرة الأولى للمؤسسة لا تزال فاعلة؟

■ وما آخر مستجدات مبادرة «حماية»؟

■ كيف أسهمتم بمبادرة «سكن كريم»؟

■ هل تعتمدون على لجان شعبية للتواصل مع الحالات المحتاجة أو التنسيق معهم؟

■ ما الوزارات التى تعملون معها؟

■ ما دوركم فى إنهاء قوائم انتظار العلاج على نفقة الدولة؟

ما الحالات الفردية التى تتعامل معها وعلقت فى ذهنك؟

وصف رئيس مجلس إدارة مؤسسة «صناع الخير»، المشاركة فى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، مصطفى زمزم، الجهود التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية المجتمع بالتاريخية، وقال إن اكتمال بناء الجمهورية الثانية سيحدث خلال سنوات قليلة.وأضاف، فى حواره لـ«الدستور»، أن القضاء النهائى على الفقر شبه مستحيل، لكن مؤسسات الدولة وبالتعاون مع المجتمع المدنى يعملان على انتشال المواطنين من أسفل خط الفقر وتوفير حياة آدمية لقطاع عريض من السكان، وفى المقابل يتوجب على المواطنين تعديل سلوكياتهم والاجتهاد والعمل للإفلات من دوامة الفقر أو الارتقاء الاجتماعى، كل على حسب جهده.- «صناع الخير» هى فى الأساس مبادرة شبابية من مجموعة شباب جميعهم لديهم خبرة فى العمل المدنى، وجرى تأسيسها فى عام ٢٠١٧.وبالنسبة لى فأنا عملت منذ ١٤ عامًا مستشارًا وخبير تطوير وتأسيس لمؤسسات المجتمع المدنى، وشاركت فى العديد من مبادرات بناء المستشفيات والجمعيات الكبرى وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.وتضم المؤسسة خبراء وأكاديميين أمثال محمد العقبى، أستاذ الأنثربولوجى بجامعة حلوان، وهانى عبدالفتاح، عضو لجنة الأسرة البديلة بوزارة التضامن، المدير بعدد من الجمعيات الخيرية.وقد جاءت لنا الفكرة فى عام ٢٠١٦ حين أردنا مساعدة والدة أحد زملائنا، وكانت مريضة بفيروس «سى»، فاكتشفنا أن العلاج مكلف للغاية وحاولنا بكل السُبل توفير العلاج لها بأقل التكاليف، وكانت المهمة صعبة فى هذا التوقيت، من هنا قررنا تأسيس كيان رسمى يهتم بمثل هذه الأمراض ومساعدة غير القادرين، وبعد التأسيس تطورت الأفكار وقررنا عرضها على القيادة السياسية بعدما لاقت نجاحًا كبيرًا وتحولت من مبادرات فردية إلى مبادرات مجتمعية ومؤسسية.- أول مبادرة كانت «اطمن على نفسك» لمحاربة فيروس «سى»، وعالجنا من خلالها ٦٤٠ ألف مواطن فى مختلف المحافظات، وفى السنة الأولى تلقيت دعوة من مؤسسة الرئاسة لحضور مؤتمر الشباب الأول فى أسوان، ووقتها عرضت على الرئيس السيسى الفكرة، فاستجاب لها وتحمس لها بشدة وطلب من وزير الصحة حينها دعمنا فيما يتعلق بإجراء تحاليل «pcr».وقال الرئيس السيسى إذا كان المجتمع الدنى قادرًا على علاج هذا العدد فالدولة بإمكانها علاج ٨٠ مليونًا فى سنتين أو ثلاث، ومن هنا بدأت المبادرة القومية لمشروع «١٠٠ مليون صحة».- نعم، عرضت على الرئيس فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية مبادرة لمكافحة الأنيميا والتقزم لدى أطفال المدارس، واستهدفنا ٣٤ ألف تلميذ، ثم أجرينا استطلاعًا لقياس الأثر بعد منح الأطفال العلاج، فوجدنا أن نسب التسرب أو الرسوب أو مشاكل الطلاب فى المدارس بشكل عام تراجعت من ٢٤٪ إلى ٨٪.. ومن هنا وجدنا أن أنسب حل لعلاج مشكلة التسرب من التعليم هو القضاء على الأمراض لدى الأطفال.- المبادرة تنشط داخل ٥١ مركزًا و١٥٠٠ قرية، وتركز على جميع ما يخص توفير الحياة الكريمة للمواطن، من خلال عدة مبادرات مثل مشروع «سكن كريم» الذى يستهدف إحلال وتجديد المنازل القديمة والآيلة للسقوط.أيضًا نعمل على تدشين مشروعات حرفية لمعدومى الدخل، وكذلك قوافل طبية للكشف على المواطنين داخل هذه القرى، وهدفنا هو تنمية القرى الأكثر فقرًا إضافة إلى تنفيذ المشروعات الخدمية التى تتم بالتعاون مع أجهزة الدولة.- فى بداية عملنا مع «حياة كريمة» أتممنا إعادة إعمار ٤ قرى فى ٣ محافظات، هى «الشهامة» بمركز إدفو بمحافظة أسوان، و«السمطا بحرى» بمركز دشنا فى محافظة قنا، وقريتا «عبدالحليم محمود» و«الخرطوم» فى البحيرة، حيث أعدنا بناء المنازل المتهالكة ومد وصلات مياه الشرب النظيفة وإطلاق قوافل للكشف على أمراض العيون، وصرف الأدوية المجانية للمستحقين.كذلك أطلقنا بالتعاون مع «حياة كريمة» مبادرة «حماية» لدعم المحافظات الحدودية، ونظمنا خلالها قوافل مساعدات فى سانت كاترين ووسط سيناء وحلايب وشلاتين، ثم نظمنا قوافل طبية للكشف على الأمراض المزمنة.- مبادرات الرئيس السيسى للتنمية المجتمعية تاريخية ونقلت الواقع المصرى نقلة نوعية، وخلال سنوات قليلة سيكتمل بناء الجمهورية الثانية.فهناك ١٤٣ قرية من أصل ٣٧٠ فى المرحلة الأولى من خطة التطوير جرى الانتهاء من تطويرها فى العامين الماضيين. وهناك آثار إيجابية ظهرت على الأرض.- فى مبادرة «التصالح حياة» عملنا على دفع قيمة مخالفات البناء وتقنين أوضاع بعض الأسر غير القادرة، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسى بدفع ١٥٠ مليون جنيه للأسر غير القادرة، لحماية الممتلكات بتسجيلها قانونيًا، وتقنين أوضاع ممتلكات المواطنين.- مؤسسة «حياة كريمة» هى مجموعة من الشباب المتطوعين من البرنامج الرئاسى PLP وليس لديها هيكل متكامل بموظفين، يجرون أبحاثًا ودراسات ميدانية، أما نحن فنعتبر الجزء التنفيذى لـ«حياة كريمة»، حيث نتولى تنفيذ المشروعات على الأرض.«حياة كريمة» مبادرة أطلقتها الدولة وانضم لها مختلف المؤسسات والوزارات مثل «التضامن» و«التخطيط» و«الإسكان» و«الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».- أبدى الرئيس السيسى حماسًا شديدًا تجاهنا وكلف بتسهيل آلية عملنا مع الوزارات المعنية.وأتذكر أننى عرضت على الرئيس فى مؤتمر «حكاية وطن» مبادرة «عنيك فى عنينا» لنكافح مسببات العمى لـ٤.٨ مليون مواطن مهددين بفقدان أبصارهم إذا لم يجروا عمليات مياه بيضاء أو زرقاء، وخلال حديثى مع الرئيس عن التكلفة قال أنا موافق على دعم المبادرة بمليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» وتحويلها لمبادرة قومية شاملة.- الرئيس خصص ٥٠٠ مليار جنيه لتنمية وتطوير ٤٥٠٠ قرية، وهو مشروع قومى سيحدث نقلة نوعية تاريخية للريف وعموم مصر.ولا أرى أن هناك مشروعات أسقطتها المبادرات الرئاسية. الدولة أسست مشروعات تشمل المنتجات الحرفية والبنية الأساسية والتحتية والوحدات الصحية ومراكز الشباب ومكاتب البريد ومراكز التضامن. ومن وجهة نظرى أنه لا يوجد مشروع خدمى تحتاجه أى قرية لم تخطط له الدولة.- بحلول عام ٢٠٣٠ سيكتمل بناء الجمهورية الثانية وهى نقلة حضارية كبرى. هذا لا يعنى خلو البلاد من الفقراء لأن جميع دول العالم بها فقراء، لكن مؤسسات الدولة وبالتعاون مع المجتمع المدنى يعملان على انتشال المواطنين من أسفل خط الفقر وتوفير حياة آدمية لقطاع عريض من السكان، فى المقابل يتوجب على المواطنين تعديل سلوكياتهم والاجتهاد والعمل للإفلات من دوامة الفقر أو لمواصلة الارتقاء الاجتماعى، كل على حسب جهده.سلوكيات الناس تغيرت للأفضل والدليل على ذلك ما نشاهده فى «الأسمرات» و«غيط العنب»، كذلك الدولة لم تعد تتعاطى مع ملف البناء المخالف برخاوة مثلما كان فى السابق.- فى بداية عمل المؤسسة فى ٢٠١٧ كان لدينا مكتب واحد لكن الآن أصبح لدينا ١٢ مكتبًا فى ٢٠ محافظة، نعمل بنظام المكاتب المتشعبة، بمعنى أن مكتبًا واحدًا يخدم قطاعًا كاملًا، فمثلًا مكتب الأقصر يخدم جنوب الصعيد بأكمله «قنا والأقصر وأسوان حتى حلايب وشلاتين»، ومكتب وسط الصعيد يخدم المنيا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد»، ومكتب البحيرة يخدم البحيرة والغربية وكفرالشيخ، ومكتب الشرقية يخدم الشرقية والدقهلية ومدن القناة.كما أن لدينا ٤ مكاتب فى القاهرة تخدم سكان القاهرة الكبرى كلها والفيوم وشمال الصعيد، ومقرنا الرئيسى فى المقطم.- نحن لا نختار القرى ولكن يتم ترشيحها لنا من قِبل الدولة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ووزارة التضامن. عقب ذلك نتوجه لكل قرية مع شركاء ممثلين لبنوك وشركات ورجال أعمال لحصر احتياجات القرية والبدء فى التنفيذ بالتعاون مع «حياة كريمة».ومنذ انطلاقنا عام ٢٠١٧ أطلقنا عدة مبادرات بعد العرض على مؤسسات الدولة، وبسبب ظروف جائحة «كورونا» تأخر إطلاقنا لمبادرات جديدة، لأننا نعرض المبادرات من خلال مؤتمر ندعو إليه كل الوزراء بعد أن نكون بدأنا العمل عليها بالفعل على الأرض، ومن المنتظر إطلاق ٣ مبادرات نهاية الشهر الحالى.- الأولى تختص بتدريب ١٠٠ ألف شاب مصرى على ريادة الأعمال والتكنولوجيا وإدارة صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والتصميم، وجميعها تتماشى مع متطلبات السوق التى فرضتها علينا جائحة «كورونا».واتفقنا مع شركة IBM على تمويل المشروع بالكامل، ومنح المتدرب فى النهاية شهادة معتمدة يمكن من خلالها السفر والعمل فى أى مكان داخل أو خارج مصر.- لدينا شراكة مع جامعات مصر، ويمكن لشباب الجامعات التقدم من خلالها، وكذلك من خلال وزارة القوى العاملة التى ترشح لنا الراغبين فى التقدم من الشباب لديها، كما أن «حياة كريمة» سترشح لنا ١٨ ألف شاب.ويمكن للشباب التقدم مباشرة على الموقع الإلكترونى الخاص بنا، وملء الاستمارة والموضح بها البيانات اللازمة.- مؤقتًا نحن نطلق عليها «مبادرة التدريب والتأهيل للشباب»، لأن IBM ستطلق المبادرة لشمال إفريقيا وستمنحها اسمًا رسميًا فى حفل الانطلاق وسيتم اعتماده فى جميع البلدان.- المبادرة الثانية اسمها «النول المصرى»، تهدف لإنشاء ٢٠ نولًا على غرار ما نفذناه فى قرية دار السلام فى الفيوم، وسنتكفل بها ضمن قرى «حياة كريمة»، والمبادرة الثالثة خاصة بتسويق منتجات الأسماك وتدعم ٥ آلاف من صغار الصيادين.- استفاد حوالى مليون و٢٠٠ ألف خلال ٤ سنين، ونستهدف الوصول إلى ٥٨ مليون خلال السنة الخامسة، فضلًا عن تنوع الأنشطة والمبادرات، خاصة أنه لا توجد لدينا مبادرة تقف عند حد معين بعد انطلاقها، ولا نضع خططًا قصيرة المدى لها، فأقل مبادرة لدينا تتمتع بمدى زمنى ٥ سنوات.- المبادرة الأولى كانت «اطمن على نفسك» وتبنتها الدولة، ولم يعد هناك انتشار واسع لمرضى فيروس «سى» كما كان فى السابق. لا يوجد مريض يُسجل بوزارة الصحة ولا يتلقى العلاج.- مع انتهاء «كورونا» ستتوقف المبادرة، لأن الموضوع صعب جدًا ومكلف. الدولة تبنت ملف العمالة غير المنتظمة وأسست قاعدة بيانات، وبالتالى الدولة تكفلت بهذا الملف.فهناك ٢٠٠ ألف مواطن استفادوا من مبادرة «حماية» فى ٦ محافظات فى المناطق الحدودية، مثل مثلث حلايب وشلاتين وجبل علبة وأبورماد بالوديان، هناك ما يقرب من ٣٤ ألف نسمة استفادوا من المبادرة، منهم ٦ آلاف أسرة تحت خط الفقر.كذلك استفاد سكان سانت كاترين والسباعية ووسط وجنوب سيناء وقرى النوبة والوادى الجديد والفرافرة والخارجة وسيوة ومرسى مطروح، وسنتوجه لقريتين فى بورسعيد خلال أيام.- أسهمنا بما يقرب من ١٠٠ بيت فى «سكن كريم» من خلال مبادرة «حياة كريمة»، استفاد منها أهالى قرية السمطا بحرى فى مركز دشنا بمحافظة قنا، وقرية عبدالحليم محمود فى البحيرة، والسدح ودار السلام فى الفيوم. فقد عملنا فى نحو ٤٨ قرية إلى الوقت الحاضر.- نعمل مع متطوعين نلتقيهم على فترات عبر اجتماعات دورية كل ٣ أشهر ونشرح لهم نشاطاتنا ومبادراتنا الجديدة، والمهام التى نحتاج لمساعدتهم فى تنفيذها.- نعمل مع وزارات التضامن، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والتعليم، والتخطيط. وكان أحدث بروتوكول وقعناه مع وزير القوى العاملة لتنفيذ مبادرة «عنيك فى عنينا» للعمالة غير المنتظمة فى المشروعات القومية مثل الجلالة والعاصمة الإدارية والعلمين، وكل المشروعات القومية الكبرى لتوقيع الكشف الطبى على عمال اليومية وصرف الأدوية لهم بالمجان.- أنجزنا نحو ٨٠ ألف عملية جراحية على مستوى الجمهورية، وهو أمر يسهم فى تقليل عدد المسجلين بقوائم الانتظار للعلاج على نفقة الدولة.- بالطبع أتذكر ٣ أشقاء من قنا فى الثلاثينيات من العمر، كانوا مكفوفين وأجرينا لهم عمليات زرع قرنية ونجحت واستعادوا بصرهم، وهم «عطية ومحمد وجابر»، الذين يئس من حالاتهم معظم الأطباء، ولكن أرسلناهم إلى الدكتورة رانيا صبحى فى قصر العينى وأخذت الموضوع بشكل جدى، وتحملت المسئولية.وأيضًا كانت هناك ٦ فتيات فى المنيا مكفوفات وأجرينا لهن عمليات زرع قرنية، واستعدن البصر.