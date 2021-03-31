الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تعمل بكامل طاقتها.. وعبور ٨١ ناقلة فى الاتجاهين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة، وإن التقارير الملاحية سجلت، أمس، عبور ٨١ سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات صافية قدرها ٤٫٨ مليون طن.وأضاف أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٤٢ سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها ٣٫١ مليون طن، ومن اتجاه الجنوب ٣٩ سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بإجمالى حمولات صافية قدرها ١٫٧ مليون طن.وأكد رئيس الهيئة أن الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعى على مدار الساعة لضمان عبور جميع السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالى والجنوبى للقناة فى أقرب وقت ممكن.وأشار الفريق «ربيع» إلى استقبال السفن الجديدة استعدادًا لعبورها القناة، موجهًا الشكر للعملاء من مختلف الخطوط الملاحية لثقتهم فى قدرة القناة على تخطى الأزمة سريعًا والعمل بكامل طاقتها من جديد.ولفت إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من عبور جميع السفن الموجودة بالمجرى الملاحى واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.وأعرب الفريق «ربيع» عن اعتزازه وأبنائه العاملين بالهيئة بالزيارة الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا التوقيت المهم، مشددًا على أن تكريم الرئيس جهود الهيئة خلال إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وسامٌ على صدور كل العاملين بالهيئة، ودافع لاستكمال مسيرة العمل الوطنى المخلص لرفعة قناة السويس.من جهة أخرى، يواصل فريق التحقيقات فى واقعة جنوح السفينة البنمية «EVER GIVEN» بالمجرى الملاحى بالكيلو ١٥١ لقناة السويس، التحقيق فى أسباب جنوح السفينة، بشكل رسمى لليوم الثانى على التوالى، بعدما بدأ التحقيق أمس، رغم وجود المحققين على متن السفينة منذ الجمعة الماضية.وقال الربان سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، إنه سيتم تطبيق جميع المعايير الدولية، حيث تجرى التحقيقات تحت إشراف دولى بحضور فريق تحقيق من شركة «إيفر جرين» المستأجرة ومشغل السفينة، وفريق تحقيق من الشركة المالكة، إضافة إلى فريق تحقيق شركة التأمين، وممثلى النيابة العامة.وأكد وجود شفافية فى عملية التحقيق وإعلانها للجميع، مشيرًا إلى أن أعمال التحقيق تشمل تصرفات السفينة قبل الحادثة وأثناءها وبعد الحادثة.وأوضح أن الهيئة طلبت من طاقم السفينة ٨ مطالب أولية، من بينها المحادثات التى تمت عليها والمسجلة بالصندوق الأسود، وكل المعلومات منذ بدء الأزمة حتى نهايتها، ومدها بسجل الحوادث الخاص بالسفينة، إضافة إلى سجل عمليات الصيانة التى خضعت لها، مشيرًا إلى أن الطاقم لم ينفذ أيًا من هذه الطلبات، ما يؤكد أن السبب فى الواقعة يقع على عاتق طاقم السفينة وقبطانها، وليس هيئة قناة السويس.وأشار «شعيشع» إلى أنه فى حال أصر طاقم السفينة على رفض التعاون مع المحققين وتوفير جميع المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التى عليها لمدة قد تصل إلى سنتين، متوقعًا أن يُحل الأمر خلال ٣ أو ٤ أيام حال تعاون طاقم السفينة مع جهات التحقيق.وأضاف مستشار هيئة قناة السويس: «نواجه مشكلة فى التحقيقات لأنها تشمل طرفين وهما الشركة المالكة للسفينة، وشركة أخرى مستأجرة ومشغلة وهى المسئولة عنها».وأوضح أنه لا يمكن القول بوجود شبهة تعمد فى الحادث من عدمه، أو وجود عيوب فى السفينة، لحين الانتهاء من التحقيق، مؤكدًا أن أعمال التحقيق ستشمل المعدات التى تمتلكها السفينة وهل تلقى القبطان إنذارًا قبل جنوح السفينة أم لا؟فيما كشفت مصادر بفريق التحقيقات، عن تورط قبطان السفينة، هندى الجنسية، فى عملية جنوح السفينة، حيث كان يُبحر بسرعة تتراوح بين ١٣ و١٥ عقدة.وأشارت المصادر إلى أن السرعة المثالية للسفينة داخل قناة السويس يجب أن تتراوح بين ٧ و٨ عقد، وقد تصل إلى ١٠ عُقد فى بعض الحالات.وأكدت أن مرشدى هيئة قناة السويس الذين صعدوا على متن السفينة عند دخولها المجرى الملاحى وجهوا للربان العديد من النصائح قبل جنوح السفينة، إلا أنه لم يستجب لهم.