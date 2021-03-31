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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد نشر «الدستور» قصته.. محافظ أسوان يكرم شابًا من ذوى الهمم يحفظ القرآن

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:29 م
محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم شاب من ذوي الهمم
أسوان_إسراء توفيق
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كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الطالب مصطفى أبوالمجد لتفوقه في حفظ القرآن الكريم بشكل إعجازي على الرغم من إعاقته الذهنية، بالإضافة إلى أنه كرم أسماء سيف الدين، مدير المكتب الفني، لجهودها في التنسيق لجائزة مصر للتميز الحكومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي بحضور القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن  ''الدستور'' كانت أول جريدة نشرت حالة الطفل مصطفى أبوالمجد، بتاريخ 10 فبراير الماضي، واستمعنا إلى ظروف نشأته وكيفيه تعامل أهله بعد الولادة.

ويعيش مصطفي محمود أبوالمجد، طالب بالصف الثاني الإعدادي بنظام ''الدمج'' مع أسرته المكونة من 5 أفراد في منزل بسيط بمنطقة المربعات بكوم أمبو بأسوان، وعلى الرغم أنه ضمن فئة ذوي الاحتياجات، إلا أنه بدأ في حفظ القرآن منذ نعومة أظافره وهو في سن 7 سنوات، واستطاع ختمه في نوفمبر الماضي و5 مرات بعدها، ليس هذا فحسب، بل استطاع حفظ كل الآيات بالسور وأرقامها، إضافة إلى حفظ ترددات القنوات التليفزيونية وجميع الأشياء بمجرد النظر أول مرة.

للاطلاع على الموضوع السابق https:www.dostor.org3354405

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