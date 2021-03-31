«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل منتخب جزر القمر

أقلعت اليوم طائرة مصر للطيران رحلة خاصة رقم 3950 MS، من مبنى الركاب رقم 2، والمتجهة إلى باريس، وعلى متنها منتخب جزر القمر بعد مواجهة نظيره المنتخب المصري باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة ٦ والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.ونقلت مصر للطيران الناقل الرسمي للكرة المصرية منتخب جزر القمر بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo التي تتسع لـ140 راكبا وتتمتع بأعلى درجات الراحة والرفاهية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسفر البعثة.