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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3393 إصابة بكورونا فى لبنان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:58 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 468400 بعد تسجيل 3393 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى6234 منذ دخول الجائحة لبنان في 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغ العدد التراكمي للذين تلقوا التطعيم بجرعة واحدة حتى اليوم 146451 وعدد الذين تم تطعيمهم بجرعتين 81045.

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