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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس السيادة السوداني يتعهد بملاحقة عمليات التجنيد الزائف

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:32 م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن القانون سيطال كل من يقوم بعمليات التجنيد الزائف، داعيا البسطاء إلى عدم الوقوع ضحية للخداع.

وأكد دقلو، في كلمة خلال زيارته ولاية سنار (شرق السودان)، رفضه عمليات التجنيد المنتشرة من بعض الجهات التي تنتحل صفة الحركات المسلحة، محذرا من الانخراط في عمليات التجنيد التي يتم فيها بيع الرتب

ودعا إلى الانضمام لمعسكرات التجنيد المفتوحة لدى القوات النظامية، معربا عن شكره للمواطنين على صبرهم على الضائقة المعيشية وانعدام ضروريات الحياه.

وأكد المضي في طريق التنمية، مشددا على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق السلام وحماية الفترة الانتقالية، وصولا للتحول الديمقراطي.

وعزا تأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق لأسباب موضوعية، مجددا دعوته لنبذ الفرقة والشتات ومحاربة الجهوية والعنصرية.

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