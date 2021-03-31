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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

23904 إصابات بكورونا في إيطاليا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:56 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 467 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، مقارنة مع 529 أمس، بينما ارتفعت المحصلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 23904 من 16017.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 351221 اختبارا للكشف عن كوفيد- 19، أمس، مقارنة مع 301451 في اليوم السابق، وسجلت إيطاليا 109346 وفاة مرتبطة بمرض بكوفيد- 19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم، وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن ثلاثة ملايين و580 ألفا.

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