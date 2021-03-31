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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الأكبر في الشرق الأوسط.. قصة الكراكة «مميش» التي تستقبلها قناة السويس خلال أيام

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:29 م
الكراكة مميش
الكراكة مميش
سالي رطب
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أيام قليلة وتستقبل هيئة قناة السويس أحدث وأكبر كراكة في الشرق الأوسط الكراكة "مهاب مميش" لتنضم إلى إدارة الكراكات بالهيئة والتي يتحدث العالم كله عن كفاءتها حاليًا بعد نجاحها في تعويم السفينة البنمية التي جنحت في قناة السويس وتمكنها من الحفر بعمق القناة لتحريرها في وقت قياسي.

ويأتي استقدام كراكات جديدة للقناة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعظيم أسطول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها، تطبيقًا لاستراتيجية هيئة قناة السويس 2023.

"الدستور" في السطور التالية تستعرض القصة الكاملة للكراكة مهاب مميش الذي تصل مصر في الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

وبدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها في البحر منذ أيام قليلة متجهة إلى قناة السويس محملة على سفينة نقل صينية ستصل إلي مقر ميناء بورسعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، ورافق الكراكة الضخمة فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وتعاقدت مصر مع الشركة الهولندية المنفذة للكراكة مهاب مميش في مايو الماضي، وبدأت تجارب البحر منتصف شهر يناير الماضي، استعدادا لدخولها الخدمة، ضمن أسطول هيئة قناة السويس في شهر أبريل المقبل، وتعتبر مميش أضخم الكراكات في الشرق الأوسط، التي تنضم لأسطول هيئة قناة السويس.

وفي مايو الماضي وقعت هيئة قناة السويس عقدًا مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين، ينضمان إلى أسطول الكراكات بهيئة قناة السويس، بقيمة 300 مليون يورو، وقدرة كلية تبلغ 29190 كيلووات إضافة إلى حفار بقدرة 4800 كيلووات ما يمكنهما من العمل طوال 24 ساعة يوميًا وفى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية، وتعد الترسانة الهولندية IHC الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات.

وتم تصنيع الكراكة مميش لتلائم العمل في القناة والمشروعات القومية المختلفة التي يتم تنفيذها ومنها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات، فيصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، وتمتاز بقدرة حفر عالية، ومزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

ويبلغ الطول الكلي للكراكة ١٤٧.٤ مترا، وعرضها ٢٣ مترا، بعمق ٧.٧٠ متر، وغاطس ٥.٥٠ متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال الساعة على طول ٤ كم.

وتتميز الكراكة بوجود توريد محاكي متقدم لتدريب الأطقم الفنية على العمل بالكراكات، وتوريد كراكة حفار صغيرة Beaver 45 والتي سيتم تركيبها وتصنيع مثيلاتها في ترسانة بورسعيد البحرية في إطار جهود نقل التكنولوجيا، وكذلك توريد الوصلات الكروية والمرنة لخطوط الطرد بطول ٦ كم، والجاري تصنيع باقي مكوناته في الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

وتنضم الكراكة مهاب مميش إلى أسطول الكراكات الذي تملكه هيئة القناه، التي خصصت إدارة كاملة للكراكات وتختص بأعمال التكريك (تعميق وتوسيع – صيانة) لقناة السويس للحفاظ على الأبعاد التصميمية لها لتستوعب عبور كافة أنواع السفن بأمان، ونفذت العديد من المشروعات الخارجية بالموانئ المصرية وموانئ بعض الدول العربية.

وتمتلك إدارة الكراكات أسطول من الكراكات يتكون من إحدى عشر وحدة تشمل حسب موقع هيئة قناة السويس على الإنترنت 5 كراكة ماصة طاردة ذات حفار، 3 كراكة ماصة حاملة تسير ذاتيا، كراكة ماصة طاردة ذات حفار قواديس، محطة رفع، وشفاط، كما تمتلك الإدارة أسطول كبير من الوحدات المساعدة (اوناش بحرية – قاطرات –لنشات جسات – لنشات ركوب – حاملات اتربة تسير ذاتيا – معدات أرضية بجميع أنواعها)، ومجموعة من الورش لإجراء الإصلاحات السريعة للوحدات وتجهيز خطوط طرد الكراكات.

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