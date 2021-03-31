مجلس الوزراء الأوكراني يُلغي اتفاقًا مع روسيا في مجال السياحة

قرر مجلس الوزراء الأوكراني، اليوم الأربعاء، إلغاء اتفاق بين أوكرانيا وروسيا يتعلق بالتعاون في مجال السياحة.وأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القرار، التي أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تحديث مشروع قرار لإلغاء الاتفاق بين مجلس الوزراء الأوكراني والحكومة الروسية بشأن التعاون في قطاع السياحة.وأضافت المذكرة أنه فيما يتعلق بالعدوان الروسي المسلح ضد أوكرانيا، تم تعليق التعاون الفعلي في مجال السياحة مع روسيا، ولا توجد آفاق لمزيد من التعاون.وأشارت يوكرينفورم إلى أن تطبيق بنود هذا القرار لن يؤثر على إيرادات أو نفقات الدولة أو الميزانيات المحلية.يذكر أنه تم التوقيع على هذا الاتفاق في عام 1999 بين مجلس الوزراء الأوكراني والحكومة الروسية.ووافق البرلمان الأوكراني، أمس الثلاثاء، على بيان يطالب روسيا بوقف الأعمال العدائية على الفور والالتزام بوقف إطلاق النار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي ضد روسيا لإنهاء عدوانها ضد أوكرانيا.وناشد البرلمان هيئات القضاء الدولية والمنظمات الدولية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي خلال العدوان الروسي المسلح ضد أوكرانيا، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.