اجتماع مشترك للوفدين العراقى والسعودى فى الرياض

ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا موسعًا للوفدين العراقي والسعودي، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.وناقش الاجتماع عددًا من الملفات في مجالات الاقتصاد والنفط والكهرباء والزراعة والاستثمار.وأكد الاجتماع أهمية مواصلة المباحثات بين مسئولي البلدين في عدد من الملفات الهامة، وتنسيق الجهود المشتركة ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، وبما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.