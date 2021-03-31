الأمم المتحدة: الوضع فى بالما بموزمبيق لا يزال متوترًا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: إن الوضع في بالما لا يزال متوترا مع اندلاع قتال واشتباكات متفرقة، وذلك بعد أسبوع من قيام المتشددين الإسلاميين بفرض حصار على المدينة، ما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص.وذكر مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا): أن الأمم المتحدة ساعدت بالفعل حوالي 3300 نازح من بالما، ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال، لكن يُعتقد أن عدد النازحين أكبر من ذلك بكثير وسيزداد خلال الأيام المقبلة.وقال ثلاثة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة في بيان مشترك: إن "التقارير المروعة حول مستويات العنف غير المسبوقة، وخاصة قتل المدنيين وقطع رءوسهم واختطافهم، بمن فيهم النساء والأطفال الصغار، صادمة للغاية".وذكرت الأمم المتحدة: أن ما يقرب من 700 الف شخص- نصفهم من الأطفال- نزحوا بسبب العنف المتجذر بسبب الفقر في المنطقة، التى أهملتها الحكومة لفترة طويلة، حسب الخبراء.وحذرت الأمم المتحدة من أن الفتيان والفتيات يتأثرون بشكل خاص بالأزمة ويتعرضون لمخاطر متزايدة من التعرض لانتهاكات جسيمة، مع ورود تقارير تتعلق بالتجنيد والاستخدام من قبل الجماعات المسلحة والعنف الجنسي والاختطاف وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة التعليم.