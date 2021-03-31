رئيس المؤتمر الدولي لتطورات الهندسة الإنشائية يشكر جامعة طنطا

وجه‏ الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا ورئيس المؤتمر الدولي الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى، لدعمه اللامحدود خلال كافة مراحل المؤتمر، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ولكافة الأساتذة والباحثين لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر، مثمنًا ‏جهود أبنائه شباب الباحثين بكلية الهندسة ‏الذين بذلوا أقصى جهد وشاركوا في إنجاح المؤتمر في نسخته الرابعة.جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس مساء اليوم في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية والذي عقد بمدينة الغردقة.وطالب ‏نائب رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بأن يكون النشر في الإصدار الأول للمجلة بالمجان، لافتًا إلى أن المجلة الدولية للهندسة الإنشائية والجيوتقنية سوف تصدر 4 مرات سنويا ‏بما يتيح للباحثين والمتخصصين نشر أبحاثهم.كما ناشد عتمان اللجان العلمية المتخصصة برفع درجات المؤتمرات العلمية الدولية المتخصصه فى مصر بما يعزز قيمة النشر من جانب الباحثين فى هذه المؤتمرات ووضعها في ‏المكان اللائق على خريطة المؤتمرات العالمية.