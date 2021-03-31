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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين أول مجلة دولية للهندسة الإنشائية والجيوتقنية بـ«هندسة طنطا»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:25 م
تدشين أول مجلة دولية
تدشين أول مجلة دولية للهندسة الإنشائية والجيوتقنية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن‏ الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا ورئيس المؤتمر الدولي الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، تدشين أول مجلة دولية متخصصة للهندسة الإنشائية والجيوتقنية (ASGE) بكلية الهندسة جامعة طنطا.

>جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس مساء اليوم في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية والذي عقد بمدينة الغردقة.

وطالب ‏نائب رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بأن يكون النشر في الإصدار الأول للمجلة بالمجان، لافتًا إلى أن المجلة الدولية للهندسة الإنشائية والجيوتقنية سوف تصدر 4 مرات سنويا ‏بما يتيح للباحثين والمتخصصين نشر أبحاثهم،.

‏وفي ذات السياق، وجه الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى لدعمه اللامحدود خلال كافة مراحل المؤتمر، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، كما وجه الشكر لكافة الأساتذة والباحثين لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر، مثمنًا ‏جهود أبنائه شباب الباحثين بكلية الهندسة ‏الذين بذلوا أقصى جهد وشاركوا في إنجاح المؤتمر في نسخته الرابعة.

ناشد الدكتور عماد عتمان اللجان العلمية المتخصصة برفع درجات المؤتمرات العلمية الدولية المتخصصه فى مصر بما يعزز قيمة النشر من جانب الباحثين فى هذه المؤتمرات ووضعها في ‏المكان اللائق على خريطة المؤتمرات العالمية.

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