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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يكرم الأمهات المثاليات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:25 م
محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم الأمهات المثاليات
أسوان_إسراء توفيق
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شهدت فعاليات الاجتماع التنفيذي برئاسة محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الثلاثاء، تكريم المحافظ لـ 4 من الأمهات المثاليات الفائزات بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن المسابقة التي تم تنظيمها بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تسليمهن شهادات التقدير والجوائز المالية وهن الأم المثالية الأولى آمال سيد أحمد، والأم المثالية الثانية سلوى بشير، والأم المثالية مرية عياد، بجانب الأم البديلة نورة عبد الله.

كما كرم المحافظ أيضًا الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية وهن الأم المثالية الأولى فاطمة عباس بإدارة المحاجر على مستوى الديوان العام، والأم المثالية الثانية سعاد جورجي على مستوى الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو، والأم المثالية الثالثة رضا إبراهيم على مستوى الوحدة المحلية لمدينة البصيلية.

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