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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 37 إصابة بالسلالات المتحورة من كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:41 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن معهد "باستور" للأمراض الوبائية بالجزائر، اليوم الأربعاء، تسجيل 37 إصابة جديدة مؤكدة بالسلالات المتحورة من فيروس (كورونا) المستجد.

وقال بيان للمعهد: إنه "في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم، تم تأكيد 9 حالات جديدة من السلالة البريطانية و28 حالة جديدة من السلالة النيجيرية"

وأضاف "الحالات التسع المؤكدة من السلالة البريطانية موجودة في ولايات الجزائر العاصمة (4 حالات) والبليدة (حالة واحدة) والمدية (حالة واحدة) وورقلة (3 حالات)".

وأشار إلى أن الحالات الـ28 المصابة بالسلالة النيجيرية موجودة بولاية الجزائر (4 حالات)، والبليدة (3 حالات) والوادي (11 حالة) والجلفة (6 حالات) وعين صالح (3 حالات) وورقلة (حالة واحدة).

وأوضح البيان: أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى يبلغ 30 حالة من السلالة البريطانية و56 حالة من السلالة النيجيرية، مؤكدا أن الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي (التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والغسل المتكرر لليدين)، يبقى أفضل ضمان للحد من انتشار العدوى بفيروس (كورونا).

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