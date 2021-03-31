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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: حلول جذرية لمعاناة المواطنين من مشاكل الشرب والصرف

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:23 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، لمناقشة وضع حلول جذرية لمعاناة المواطنين من مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في بعض القرى مع التشديد في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية الأخرى للحد من فيروس كورونا، بالإضافة إلى السيطرة على عربات التوك توك وتفريغ الأسواق من الباعة الجائلين وتلبية الاحتياجات الجماهيرية عند وضع المخططات التفصيلية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من ضحايا حادث قطاري سوهاج، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية.

وتمت الموافقة على المخطط التفصيلي لمدينتي كوم أمبو ودراو والذى شمل تلبية المطالب العامة من إنشاء مواقع خدمية منها مواقف للسيرفيس وسويقات لتفريغ كوم أمبو ودراو من المواقف العشوائية والإشغالات بعد تخصيص المحافظة لـ 35 مليون جنيه لشراء قطع أراضي لهذا الغرض.

وأعطى المحافظ توجيهاته بعقد جلسات استماع مع ممثلي أهالي مدينة نصر النوبة تمهيدًا لوضع مخرجات المخطط الاستراتيجي العام المقترح من أجل تلبية الاحتياجات الجماهيرية، فضلًا عن وضع مقترح استراتيجي أخر لمدينة إدفو بنفس الآلية.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة تسجيل أي حالات للعزل المنزلي على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من وزارة الصحة وعدم الانتظار حتى تدهور الحالة الصحية لهذه الحالات وخاصة في ظل توافر 50% من الأسرة المخصصة لعلاج حالات كورونا بـ11 مستشفى للعزل على مستوى المحافظة متوفر فيها أسطوانات الأكسجين اللازمة، بجانب توافر مولدات وخزانات لشبكات الأكسجين المسال في معظم هذه المستشفيات.

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على الجهات المعنية بتطبيق التعليمات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد ومنع الدورات والموائد الرمضانية والتجمعات خلال شهر رمضان المعظم، علاوة على الالتزام بتوقيتات المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمقاهي بداية من 17 إبريل، فضلًا عن عقد لقاء المواطنين الأسبوعي مع المحافظ وسط تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد المحافظ على ضرورة تحقيق السيطرة على عربات التوك توك بتطبيق الغرامة ومصادرة أي مخالف منها لمدة شهر ولاسيما أنه تم حجز 107 عربة مع تطبيق الغرامة على 700 عربة بواقع 400 جنيه للمخالفة مع ربط الترخيص بوضع رقم على كل توك توك بخط سير محدد، بجانب فصل إدارتي النقل البطيء والإشغالات وتشكيل لجنة لزيادة الرقابة على عربات الحنطور، وهو الذى يتوازى مع الاستعداد لنقل الباعة الجائلين من أسواق السياحي والشواربي والحارث والسيل للسويقات الجديدة.

كما أمر المحافظ بالمتابعة المستمرة من مركز عمليات المحافظة لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعامل السريع مع شكاوى المواطنين بتفعيل الخط الساخن وخاصة لقرية أبو الريش التي سيعقد اجتماع متابعة لها خلال الأسبوع القادم.

ووجه بعقد اجتماع دوري كل شهر لمتابعة مشروعات حياه كريمة داخل 13 قرية بمراكز نصر النوبة وأسوان وكوم أمبو وإدفو بإجمالي 83 مشروع مع إعادة تأهيل 615 منزل و11 منشأة خدمية و141 وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع بدء العمل في 71 مشروع و13 إنشاء مجمع خدمي و8 مراكز للشباب بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري داخل مركزي إدفو وكوم أمبو والتي تشمل 22 قرية رئيسية و334 نجع وكفر وتابع.

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