«القومي لحقوق الإنسان» ينعى كمال الجنزوري: خدم الوطن بكل إخلاص

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، ببالغ الحزن والأسى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.وأكد رئيس المجلس أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد القامات الوطنية الاقتصادية والإدارية التي خدمت الوطن بكل جد وإخلاص من خلال كافة المناصب التي تحمل مسؤوليتها طوال حياته.يقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان خالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه.