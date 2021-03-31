المملكة المتحدة تسجل 4052 إصابة و43 وفاة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 4052 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة والوفاة بكورونا في المملكة المتحدة ظلت منخفضة نسبيا؛ مع استمرار حالة الإغلاق المفروضة في البلاد وبرنامج التطعيم ضد الفيروس، الذي يهدف إلى التخفيف من الإصابات بالعدوى.وبلغ إجمالي عدد الأشخاص بالمملكة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن بلغ 30 مليونا و905 آلاف و538 شخصا.