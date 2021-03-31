مستشار هيئة قناة السويس: الشواهد تؤكد أن جنوح السفينة يقع على عاتق طاقهما

قال مستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، والمشرف على التحقيقات في واقعة جنوح لسفينة البنمية «EVER GIVEN» في المجرى الملاحي بالكيلو 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس، إن الهيئة طلبت من السفينة 8 مطالب مبدأيه، من بينها المحادثات التي تمت عليها فالصندوق الأسود به كل المعلومات منذ بدء الأزمة حتى النهاية، كما طلبنا سجل الحوادث الخاص بها، بالإضافة سجل عمليات الصيانة التي تمت عليها، ولكنهم لم ينفذوا أي مطالب، مما يؤكد أن السبب في الواقعة يقع على عاتق السفينة وقبطانها، وليس هيئة قناة السويس.وأكد مستشار هيئة قناة السويس، أنه سيتم تطبيق كافة المعايير الدولية حيث تتم التحقيقات تحت إشراف دولي بحضور فريق تحقيق الاتحاد الدولي للنقل البحري، وفريق شركة إيفر جرين "مستأجر" ومشغل السفينة، فريق تحقيق من الشركة المالكة، وشركة تأمين السفينة، بالإضافة إلى فريق تحقيق شركة التأمين، وممثلي النيابة العامة، مؤكدا على وجود شفافية في عملية التحقيق وسيتم إعلانها للجميع، مشيرًا أن أعمال التحقيق تشمل تصرفات السفينة قبل الحادثة وأثناءها وبعد الحادثة.