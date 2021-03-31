إزالة 7 حالات تعد على النيل في سمالوط بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا 7 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على النيل بقري بني خالد والتوفيقية ضمن الموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل.كانت حملة موسعة برئاسة عماد حسن القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سمالوط ضمت المهندس عبد الرحمن عامر مسئول حماية النيل واللواء ياسر عبد الفتاح مساعد مدير الأمن والعميد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق بصحبة قوة من مركز الشرطة وبحضور أحمد عمران رئيس قرية بني خالد وهاني فرغلي رئيس قرية قلوصنا لإزالة التعديات ضمن اعمال الموجه السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل.أسفرت أعمال الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعدى على نهر النيل بقري بنى خالد والتوفيقية بإجمالي مساحة 784 متر مسطح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.