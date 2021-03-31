تعرف على كلمات «مديح العذراء» الذي يقال كل جمعة طوال الصوم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن مساء كل يوم جمعة خلال الصوم الأربعيني المقدس، يُرتل الروم الارثوذكس مديح العذراء مريم باللحن الثامن.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، أن كلمات اللحن هي:إني أنا مَدِنَتُكِ (تعاد ثلاث مرات) يا والدةَ الإله.أكتُبُ لكِ نَشَائِدِ الغَلَبة، يا جُنديَّةً مُحامية.وأقدِّمُ لكِ الشُّكرَ كمُنقِذَةٍ منَ الشَّدائد.لكنْ بما أنَّ لكِ العزَّةَ التي لا تُحارَب.أعتقيني من صنوفِ الشَّدائِد.حتى أصرخَ إليكِ:إفرحي يا عروسًا لا عريسَ لها.وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.