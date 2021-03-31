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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أصالة: أنا ضد كورونا واستعنت بـ 3 أطباء نفسيين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:15 م
أصالة
أصالة
محمد مجدي
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حلت الفنانة أصالة، ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي من ٥ لـ ٧ مساءا، مع وائل منصور ومنة عامر، في أول لقاء إذاعي لها مع محطة إنرجي.

وفاجئت أصالة الجميع بوصولها قبل موعد "عيشها بإنرجي" ودخولها على باسم كميل وسارة المنذر في نهاية برنامجهما"أهلا وزحما"، وقالت إنها ترفض وصفها بالميجا ستار، لأنه يطلق على العديد من النجوم، وأن اسم أصالة يكفي بمفرده.

وأكدت أصالة على أن لقاءها مع إنرجي هو الأول والأخير لها في الإذاعة، مشيرة إلى حبها لاسم صولا أكثر من أصالة.

وأوضحت أصالة أنها مصابة بالصداع المستمر بعد توقفها عن تناول أدوية المضادة للاكتئاب، مشيرة إلى أنها استعانت بثلاثة أطباء نفسيين.

وأكدت أصالة أنها ضد كورونا ولا تتعامل مع الآخرين بتخوف، وانشغلت فترة الحجر الصحي"متل المجنونة"، خاصة أنها حدثت وقت أزمتها الخاصة التي وصفتها ب "كورونتي الخاصة" في إشارة إلى مرورا بأزمة الانفصال والطلاق.

وعن أرقام المشاهدات على يوتيوب قالت أصالة: "أنا بعرف مدى تأثيري على وجدان الناس ولا اهتم بالأرقام وحابة اني لما اترك الدنيا يقولوا أصالة كانت إنسانة قريبة وحبابة".

واستطردت: "أنا بحب ناس كثير من المهرجانات واللون الشعبي حبو ومفرح، وان بنت الحيران بتحبها وبتفرج قلبها وتحب تغني معهم، طالما الشيء فيه تسلية للناس وطالما الكلام مش قليل الأدب".

وعن غنائها مع أكثر من مغني بلون مختلف قالت: "بعشق التغيير والتجديد والمغامرات وأعمل ذكرى حلوه تفضل مع الناس".

قالت أصالة إنها ندمت على غناء كبرتك على سيدك"ليست أسلوبي"، لأن لها أسلوب مختلف في العتاب.

وغنت أصالة أغنية"يلا عادي مش حكاية" وأن تلك الأغنية أسلوبها في العتاب.

شارك خالد نجل الفنانة أصالة، لأول مرة تفاصيل ضربة حصل عليها له على وجهه من قبل والدته َذلك، خلال استضافته بالبرنامج، وقال: " الضربة لا استطيع نسيانها، مكنش مفهوم، والدتي وهي بتضربني بالقلم كانت بتعتذر في نفس الوقت، وكان سبب اني لم أسلم بشكل جيد على أصدقائها".

وعلى جانب آخر، كشفت اصالة عن جزء من حياتها وسط أولادها، وقالت: "أنا بحب الطبخ جدا وخاصة لأولادي، وفي كل مرة أحب تقديم طريقة مختلفة وجديدة"، وتابعت: "أنا اخذ الأوسكار في دلع أولادي، فقمت بتربية أولادي جميعهم على الحب المبالغ فيه".

وكشفت أصالة خلال الحلقة انها تعمل على كتابة مذكراتها مع أحد أصدقائها المقربين منها، وفور انتهائها ستطرح فورا، كاشفة أنها لم تفكر في كتابة أغنية خاصة لها.

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت إنها لا تردد في القيام بعدم متابعة اي فنان قام بحذفها، قائلة: "اكتشفت انني أبذل مجهود مع الكثير ولا أحصل على مقابل تقدير لذلك".

وكشفت أصالة انها قررت التغيير الكامل في حياتها بعد ألبوم لا تستلم، وخلال الحلقة قدمت جزء من اغنيتها الجديدة شكرآ بشكل حصري.

وعن التمثيل، كشفت عن انها اخذت قرار التمثيل وذلك بالتعاون مع المنتج محمد مشيش، معلنة رغبتها التمثيل باللهجة السورية.

وعن حفلتها، قالت أصالة: "عمري ما بكون دمى تقيل في كواليس الحفلات احرص على اخذ كل الطاقة الايجابية والحلوة قبل الحفلات من كل المحيطين، فأقف على المسرح بكل حماس وحب واستمتاع".

وقالت: " قررت الانتشار بشكل كبير عما كنت عليه، وامشي الآن وراء حدثي، وأقدم في رمضان ثلاث تترات للمسلسلات ومنهم تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني، وتتر مسلسل الفنانة يسرا".

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