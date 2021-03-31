أصالة: أنا ضد كورونا واستعنت بـ 3 أطباء نفسيين

أصالة: أنا ضد كورونا واستعنت بـ 3 أطباء نفسيين
الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:15 م
محمد مجديطباعة
حلت الفنانة أصالة، ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي من ٥ لـ ٧ مساءا، مع وائل منصور ومنة عامر، في أول لقاء إذاعي لها مع محطة إنرجي.
وفاجئت أصالة الجميع بوصولها قبل موعد "عيشها بإنرجي" ودخولها على باسم كميل وسارة المنذر في نهاية برنامجهما"أهلا وزحما"، وقالت إنها ترفض وصفها بالميجا ستار، لأنه يطلق على العديد من النجوم، وأن اسم أصالة يكفي بمفرده.
وأكدت أصالة على أن لقاءها مع إنرجي هو الأول والأخير لها في الإذاعة، مشيرة إلى حبها لاسم صولا أكثر من أصالة.
وأوضحت أصالة أنها مصابة بالصداع المستمر بعد توقفها عن تناول أدوية المضادة للاكتئاب، مشيرة إلى أنها استعانت بثلاثة أطباء نفسيين.
وأكدت أصالة أنها ضد كورونا ولا تتعامل مع الآخرين بتخوف، وانشغلت فترة الحجر الصحي"متل المجنونة"، خاصة أنها حدثت وقت أزمتها الخاصة التي وصفتها ب "كورونتي الخاصة" في إشارة إلى مرورا بأزمة الانفصال والطلاق.
وعن أرقام المشاهدات على يوتيوب قالت أصالة: "أنا بعرف مدى تأثيري على وجدان الناس ولا اهتم بالأرقام وحابة اني لما اترك الدنيا يقولوا أصالة كانت إنسانة قريبة وحبابة".
واستطردت: "أنا بحب ناس كثير من المهرجانات واللون الشعبي حبو ومفرح، وان بنت الحيران بتحبها وبتفرج قلبها وتحب تغني معهم، طالما الشيء فيه تسلية للناس وطالما الكلام مش قليل الأدب".
وعن غنائها مع أكثر من مغني بلون مختلف قالت: "بعشق التغيير والتجديد والمغامرات وأعمل ذكرى حلوه تفضل مع الناس".
قالت أصالة إنها ندمت على غناء كبرتك على سيدك"ليست أسلوبي"، لأن لها أسلوب مختلف في العتاب.
وغنت أصالة أغنية"يلا عادي مش حكاية" وأن تلك الأغنية أسلوبها في العتاب.
شارك خالد نجل الفنانة أصالة، لأول مرة تفاصيل ضربة حصل عليها له على وجهه من قبل والدته َذلك، خلال استضافته بالبرنامج، وقال: " الضربة لا استطيع نسيانها، مكنش مفهوم، والدتي وهي بتضربني بالقلم كانت بتعتذر في نفس الوقت، وكان سبب اني لم أسلم بشكل جيد على أصدقائها".
وعلى جانب آخر، كشفت اصالة عن جزء من حياتها وسط أولادها، وقالت: "أنا بحب الطبخ جدا وخاصة لأولادي، وفي كل مرة أحب تقديم طريقة مختلفة وجديدة"، وتابعت: "أنا اخذ الأوسكار في دلع أولادي، فقمت بتربية أولادي جميعهم على الحب المبالغ فيه".
وكشفت أصالة خلال الحلقة انها تعمل على كتابة مذكراتها مع أحد أصدقائها المقربين منها، وفور انتهائها ستطرح فورا، كاشفة أنها لم تفكر في كتابة أغنية خاصة لها.
وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت إنها لا تردد في القيام بعدم متابعة اي فنان قام بحذفها، قائلة: "اكتشفت انني أبذل مجهود مع الكثير ولا أحصل على مقابل تقدير لذلك".
وكشفت أصالة انها قررت التغيير الكامل في حياتها بعد ألبوم لا تستلم، وخلال الحلقة قدمت جزء من اغنيتها الجديدة شكرآ بشكل حصري.
وعن التمثيل، كشفت عن انها اخذت قرار التمثيل وذلك بالتعاون مع المنتج محمد مشيش، معلنة رغبتها التمثيل باللهجة السورية.
وعن حفلتها، قالت أصالة: "عمري ما بكون دمى تقيل في كواليس الحفلات احرص على اخذ كل الطاقة الايجابية والحلوة قبل الحفلات من كل المحيطين، فأقف على المسرح بكل حماس وحب واستمتاع".
وقالت: " قررت الانتشار بشكل كبير عما كنت عليه، وامشي الآن وراء حدثي، وأقدم في رمضان ثلاث تترات للمسلسلات ومنهم تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني، وتتر مسلسل الفنانة يسرا".
وفاجئت أصالة الجميع بوصولها قبل موعد "عيشها بإنرجي" ودخولها على باسم كميل وسارة المنذر في نهاية برنامجهما"أهلا وزحما"، وقالت إنها ترفض وصفها بالميجا ستار، لأنه يطلق على العديد من النجوم، وأن اسم أصالة يكفي بمفرده.
وأكدت أصالة على أن لقاءها مع إنرجي هو الأول والأخير لها في الإذاعة، مشيرة إلى حبها لاسم صولا أكثر من أصالة.
وأوضحت أصالة أنها مصابة بالصداع المستمر بعد توقفها عن تناول أدوية المضادة للاكتئاب، مشيرة إلى أنها استعانت بثلاثة أطباء نفسيين.
وأكدت أصالة أنها ضد كورونا ولا تتعامل مع الآخرين بتخوف، وانشغلت فترة الحجر الصحي"متل المجنونة"، خاصة أنها حدثت وقت أزمتها الخاصة التي وصفتها ب "كورونتي الخاصة" في إشارة إلى مرورا بأزمة الانفصال والطلاق.
وعن أرقام المشاهدات على يوتيوب قالت أصالة: "أنا بعرف مدى تأثيري على وجدان الناس ولا اهتم بالأرقام وحابة اني لما اترك الدنيا يقولوا أصالة كانت إنسانة قريبة وحبابة".
واستطردت: "أنا بحب ناس كثير من المهرجانات واللون الشعبي حبو ومفرح، وان بنت الحيران بتحبها وبتفرج قلبها وتحب تغني معهم، طالما الشيء فيه تسلية للناس وطالما الكلام مش قليل الأدب".
وعن غنائها مع أكثر من مغني بلون مختلف قالت: "بعشق التغيير والتجديد والمغامرات وأعمل ذكرى حلوه تفضل مع الناس".
قالت أصالة إنها ندمت على غناء كبرتك على سيدك"ليست أسلوبي"، لأن لها أسلوب مختلف في العتاب.
وغنت أصالة أغنية"يلا عادي مش حكاية" وأن تلك الأغنية أسلوبها في العتاب.
شارك خالد نجل الفنانة أصالة، لأول مرة تفاصيل ضربة حصل عليها له على وجهه من قبل والدته َذلك، خلال استضافته بالبرنامج، وقال: " الضربة لا استطيع نسيانها، مكنش مفهوم، والدتي وهي بتضربني بالقلم كانت بتعتذر في نفس الوقت، وكان سبب اني لم أسلم بشكل جيد على أصدقائها".
وعلى جانب آخر، كشفت اصالة عن جزء من حياتها وسط أولادها، وقالت: "أنا بحب الطبخ جدا وخاصة لأولادي، وفي كل مرة أحب تقديم طريقة مختلفة وجديدة"، وتابعت: "أنا اخذ الأوسكار في دلع أولادي، فقمت بتربية أولادي جميعهم على الحب المبالغ فيه".
وكشفت أصالة خلال الحلقة انها تعمل على كتابة مذكراتها مع أحد أصدقائها المقربين منها، وفور انتهائها ستطرح فورا، كاشفة أنها لم تفكر في كتابة أغنية خاصة لها.
وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت إنها لا تردد في القيام بعدم متابعة اي فنان قام بحذفها، قائلة: "اكتشفت انني أبذل مجهود مع الكثير ولا أحصل على مقابل تقدير لذلك".
وكشفت أصالة انها قررت التغيير الكامل في حياتها بعد ألبوم لا تستلم، وخلال الحلقة قدمت جزء من اغنيتها الجديدة شكرآ بشكل حصري.
وعن التمثيل، كشفت عن انها اخذت قرار التمثيل وذلك بالتعاون مع المنتج محمد مشيش، معلنة رغبتها التمثيل باللهجة السورية.
وعن حفلتها، قالت أصالة: "عمري ما بكون دمى تقيل في كواليس الحفلات احرص على اخذ كل الطاقة الايجابية والحلوة قبل الحفلات من كل المحيطين، فأقف على المسرح بكل حماس وحب واستمتاع".
وقالت: " قررت الانتشار بشكل كبير عما كنت عليه، وامشي الآن وراء حدثي، وأقدم في رمضان ثلاث تترات للمسلسلات ومنهم تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني، وتتر مسلسل الفنانة يسرا".