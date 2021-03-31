إيطاليا: نرتبط بعلاقة مميزة مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترتبط بعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية.ونقلت وكالة الأنباء (أكي) الإيطالية عن دي مايو قوله في إحاطة لمجلس الشيوخ حول الخطوط البرنامجية لوزارة الخارجية: "إن لقائي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان فرصة لإعادة تأكيد العلاقة المتميزة مع الولايات المتحدة".وأضاف: أن "الأمر يتعلق بصداقة قديمة نحتفل هذا العام بعيدها الـ160، تأسست على تقاسم قيم الديمقراطية والحرية والروابط المتينة عبر المحيط الأطلسي، وهو مجتمع مبادئ ومصالح أيضا، ولقد تذكرنا الجهود المشتركة التي استمرت لعقود من أجل الاستقرار في منطقة المتوسط ​​الموسعة، وملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول الملفات الدولية".ولفت إلى أن عودة الأمريكان لاتفاقيات باريس ومجلس حقوق الإنسان وإلغاء الانسحاب من منظمة الصحة العالمية وتعليق تطبيق تعريفات "إيرباصبوينغ"، يمثل تركيزا أمريكيا جديدا على التعددية، حيث أنه فرصة لتعزيز التعاون بشأن قضايا منطقة المتوسط​​ حول (الإرهاب، الأمن والدفاع، حقوق الإنسان، التجارة والاستثمار، والتعاون الثقافي والعلمي).