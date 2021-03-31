عبد الرحيم طايع يكتب.. انتشال قنا من كورونا

منذ حوالى شهر وحتى الساعة، يُرصد تزايد ملحوظ فى أعداد المصابين بكورونا فى محافظة قنا، وفى أعداد الوفيات به أيضًا، فى الأطراف وفى المدينة، بالنسبة للوفيات بكورونا؛ فأنا أعنى ما يقوله الناس هناك من غير أن أجزم من الأمر شخصيًا للأمانة، إلا أن الوفيات فى العموم كثيرة بالفعل، وصفحات القنويين فى السوشيال ميديا تمتلئ بمثل ما أذكر الآن، بشكل لافت للنظر، وتضج بالشكوى وتعج بالمخاوف.

وتارة ينسب هؤلاء العيب إلى الناس العاديين الذين تساهلوا فى الاحتراز وتسيبوا فتسببوا فى تفاقم المرض الوبائى عندهم، وتارة إلى الأجهزة الحكومية التى على الرغم من علمها بما يجرى، فإنها لا تتخذ الإجراء الصارم المناسب بحياله، كالحظر وتشديد المراقبة ومصارحة الناس بالكارثة التى يمكن أن تحدث فى بلادهم لو استمر الوضع المنفلت (لا قدر الله).

حديث قنا يقود إلى الأقصر وأسوان بطبيعة الحال، وحالة كليهما كحالة قنا، بل ربما كانت الأحوال فيهما أصعب بحكم الأجواء السياحية المفتوحة حاليًا؛ فالمحافظتان من أكبر المواقع السياحية بوطننا العزيز، وما يجرى فيهما يؤثر على قنا بسبب الجوار القريب، ولا يجب أن ننسى أن قنا نفسها تحوى معبد حتحور فى قرية دندرة وتحوى حضارات نقادة الأولى والثانية والثالثة فى مركز نقادة.

ليس لدى بيان عن موقف الناس فى بلدى من اللقاحات، والملفت أن الناس فى قنا كمثلهم فى سائر الوطن، يقدمون خطوة ويؤخرون أخرى باتجاه المكان الذى يتم فيه الحصول على اللقاحات، المركز الأوروبى فى قنا بقلب المدينة، لأنهم لا يملكون معلومات كافية عن اللقاح ويخشون من عواقبه، وربما كانوا يتمنون أن يكون اللقاح كافيًا لصد المرض الوبائى عن أجسادهم بالكلية، غير أنهم عرفوا أنه لا يمنع من الإصابة لكن يخفف آثار حدوثها، كما أنهم مشوشون لأن آخرين متحذلقون يقولون لهم إن الفيروس تحور وتطور عن مجال اللقاحات الحالية وعلى هذا، فإنها بلا فائدة، ولنضف إلى ذلك كله قلة التوعية بمسألة اللقاحات على الرغم من الجهد الصحى العام الوافر المبذول المشكور.

قنا، فى النهاية، مرهقة للغاية، وتعيش أكثر أيامها سوءًا بلا مبالغة، ولا يصح أن يسكت أبناؤها الواعون عما يتربص بها من الشر الكبير، ولا ينبغى أن تظل قياداتها مكتوفة الأيدى بإزاء ما تلوكه الألسنة هناك، وله ظلاله الواضحة من الحقيقة على الأرض!

أقترح أن تتوقف المدارس، وكل الأنشطة الثقافية والدينية والاجتماعية، لا سيما مع قرب رمضان، وأن يتمكن المروريون من التحكم فى حركتى المواصلات الداخلية والخارجية بالمحافظة، وأن يتم الإغلاق الكامل، بالآليات المتعارف عليها، وأن تحصى لجان معتبرة حجم تفشى الوباء فى نواحى المحافظة وامتداداتها، وأن يفرض حاكم الإقليم غرامة كبيرة على خارقى القوانين الاستثنائية، والمتجرئين على النظام الاضطرارى، وأن تجوب الميكروفونات الشوارع محذرة من مغبة الخروج من المنازل بغير حاجة ضرورية لذلك، ومن مغبة التفريط فى السلامة العامة للإقليم، مع المراعاة التامة لأصحاب الظروف الخاصة أو الطارئة، كما هو معروف..

هكذا بصورة فورية، لو كان لا بد، وإلا فإن كل تأخير يعنى فقدانًا جديدًا لإنسان لا ذنب له، ويعنى انتشارًا رهيبًا للفيروس فى مناطق أبعد قد لا يكون وصل إليها أصلًا، ويعنى بالجملة خسائر لا حدود لها فى الممتلكات والأرواح، وإحباطات نفسية هائلة، وانهيارات مؤسفة للكبار والصغار، وربما مشكلات قد تنشأ بين أبناء القبائل المتعددة المختلفة التى تزخر بها قنا ولا عجب؛ فمثل هذه المشكلات تستغل الظلام، أيًا كان، وتنمو بداخله!.

لا أعرف إن كان كلامى هذا سيجد صداه الواسع المرجو لدى أولى الأمر ببلدى، أم لا، لكننى أعرف أننى لا أستطيع التنصل من مسئوليتى تجاه محافظتى الأم، وعاصمتها مدينتى الحبيبة، وكلى ثقة فى أن الأصدقاء والأقرباء سيتوسعون فى نشر ما أكتبه الآن، بدمى الحزين لا بحبر قلمى، وأنهم سيضيفون إليهم ما عانوه من الأهوال فى الفترة الأخيرة بالذات.

صوت الإسعاف لا يكف عن الدوى فى المدينة العاصمة، وفيما يتبعها من المدن الصغيرة والمراكز والقرى، وفى كل يوم مصابون وموتى، وإننى أقرع جرس التنبيه، وقلبى على صدرى خوفًا على بلدى وأهله، والأمل أن سحابة الكآبة تنقشع قريبًا!.

