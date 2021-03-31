لماذا يغطي كهنة الروم الأرثوذكس وجوههم في قداسات الصوم الكبير؟

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن في خدمة القُدسات السابق تقديسها (البروجيازميني) التي تُقام من الإثنين إلى الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، يُغطّي الكاهن رأسه ووجهه عندما ينقل القُدُسات.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك لأن الكاهن في دورة القرابين يحمل بيد الصينية الموضوع عليها "الجسد المتحد بالدم الذي تمّ تقديسه في قداس إلهي سابق". وباليد الأخرى الكأس التي تحوي النبيذ.وتابع:"بهذا العمل من الكاهن (تغطية رأسه ووجهه) هو يتشبه بموسى الذي غطّى وجهه رهبةً من الحضرة الإلهية عندما تجلّي الرب له في العُلّيقة المُشتعلة (خروج 6:3). كما يتشبة بإيليا النبيّ الذي غطّى وجهه رهبةً من الحضرة الإلهية عندما تجلّي الرب له على جبل حوريب (1ملوك 13:19).واكمل:"كما أن هذا العمل من الكاهن يُشير رمزيًا إلى ملائكة السيرافيم ذوات الستّة الأجنحة الذين رآهم أشعيا النبي في رؤياه في الهيكل وهم يُغطّون وجوههم باثنين من تلك الأجنحة الستّة أمام السيد الجالسًا على كرسيٍّ عالٍ ومرتفع مهابةً من جلال الحضرة الإلهية (اشعيا 4-2:6).واختتم:"هكذا فإن الكاهن بتغطية وجهه وهو يحمل القدسات الإلهية الحاضرة في يديه يُماثل السيرافيم، ذلك مهابة وتوقيرًا وإجلالًا لحضور الرب ومجده العظيم في هذا السرّ الإلهي المقدس.وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.