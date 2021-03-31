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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير النقل يزور ورش السكة الحديد بالغربية غدا ويلتقي السائقين والعاملين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:10 م
وزير النقل يزور ورش
وزير النقل يزور ورش السكة الحديد
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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يستقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، غدًا الخميس، الفريق كامل الوزير وزير النقل، وتأتي تلك الزيارة في إطار تفقد الوزير لورش وابورات السكة الحديد، ولقائه للسائقين والعاملين.

ويصطحب الدكتور رحمي الفريق كامل الوزير لتفقد أعمال تجديد ساحة محطة السكة الحديد بطنطا، والتي قامت محافظة الغربية بتجديدها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتكلفة ٩ ملايين جنيه، تحملت منها محافظة الغربية ٤ ملايين وتحمل الجهاز الـ٥ الآخرين، حيث تم دهان الواجهة الأمامية لمبنى المحطة وتطوير ساحة انتظار السيارات ورصفها بالإنتربول بجانب تطوير ورصف ميدان المحطة وجميع الشوارع المؤدية إليه ودهان جميع واجهات العمارات المطلة على الميدان الذي تم تزينه بإقامة عمل فني يعبر عن المحافظة.

والجدير بالذكر أن محطة سكك حديد طنطا من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ولذلك كان لا بد من تجديدها بما يتناسب مع تاريخها العريق ضمن جهود المحافظة لتطوير الميادين والحفاظ على المظهر الحضاري والراقي لعروس الدلتا.

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