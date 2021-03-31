رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية إعداد الإقرار الضريبي إلكترونيا 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:56 م
الإقرار الضريبي إلكترونيا
الإقرار الضريبي إلكترونيا
شيماء حسين
طباعة
يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية عمل الإقرار الضريبي إلكترونيا 2021 عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية الذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة القليلة الماضية وذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط و خطوات الإقرار الضريبي وآخر موعد لتلقي الإقرارات الضريبية.

كيفية عمل الإقرار الضريبي إلكترونيا 2021

يستطيع الممولين الراغبين في تقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيا إتباع الخطوات التالية:-
تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا)
إنشاء حساب إلكتروني في حالة التعامل لأول مرة لتقديم الإقرار ومعرفة خطواته إلكترونيا 
تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني بكتابة الإيميل الرقم السري
كتابة كافة بيانات الخاصة بمقدم الطلب الضريبي ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، .. )
كتابة بيانات المنشأة المراد تقديم إقرارها الضريبي
الضغط على زر حفظ الطلب

رابط مصلحة الضرائب المصرية

أتاحت مصلحة الضرائب المصرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا)، لتسهيل الإجراءات القانونية على الممولين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أجبر الجميع على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى بين المواطنين حيث ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية عليه ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى باقي أجهزة الجسم الحيوية حتى تقضي عليها بالكامل ومن ثم تؤدي إلى الوفاة الفورية خاصة وأن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تخطت ال 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية.

اقرأ أيضاً

تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

كيفية عمل الإقرار الضريبي إلكترونيا 2021 وموعد تقديمه أصبح حديث المواطنين في الآونة الأخيرة حيث مازالت تتلقي مصلحة الضرائب المصرية إقرارت الأشخاص الاعتبارية ممثلة في شركات الأموال وشركات الأشخاص منذ أول شهر يناير الماضي حتى أول شهر مايو المقبل أو خلال 4 أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني حرصا على سلامة المواطنين من التعامل المباشر مع الموظفين لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

فاز بمسابقة رئيس الجزائر.. من هو أحمد طيباوي الفائز بجائزة نجيب محفوظ؟

ننشر حيثيات فوز رواية «اختفاء السيد لا أحد» بجائزة نجيب محفوظ

«اختفاء السيد لا أحد» للجزائري أحمد طيباوي تفوز بجائزة نجيب محفوظ