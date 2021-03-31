كيفية إعداد الإقرار الضريبي إلكترونيا 2021





كيفية عمل الإقرار الضريبي إلكترونيا 2021

يستطيع الممولين الراغبين في تقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيا إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

إنشاء حساب إلكتروني في حالة التعامل لأول مرة لتقديم الإقرار ومعرفة خطواته إلكترونيا

تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني بكتابة الإيميل الرقم السري

كتابة كافة بيانات الخاصة بمقدم الطلب الضريبي ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، .. )

كتابة بيانات المنشأة المراد تقديم إقرارها الضريبي

الضغط على زر حفظ الطلب

رابط مصلحة الضرائب المصرية

أتاحت مصلحة الضرائب المصرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا)، لتسهيل الإجراءات القانونية على الممولين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أجبر الجميع على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى بين المواطنين حيث ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية عليه ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى باقي أجهزة الجسم الحيوية حتى تقضي عليها بالكامل ومن ثم تؤدي إلى الوفاة الفورية خاصة وأن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تخطت ال 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية.





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تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةعبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية الذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة القليلة الماضية وذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط و خطوات الإقرار الضريبي وآخر موعد لتلقي الإقرارات الضريبية.

كيفية عمل الإقرار الضريبي إلكترونيا 2021 وموعد تقديمه أصبح حديث المواطنين في الآونة الأخيرة حيث مازالت تتلقي مصلحة الضرائب المصرية إقرارت الأشخاص الاعتبارية ممثلة في شركات الأموال وشركات الأشخاص منذ أول شهر يناير الماضي حتى أول شهر مايو المقبل أو خلال 4 أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني حرصا على سلامة المواطنين من التعامل المباشر مع الموظفين لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.