مصلحة الضرائب تستقبل الممولين في آخر يوم لتقديم الإقرارات

استقبلت مصلحة الضرائب المصرية آلاف الممولين الراغبين فى الحصول على المساعدة والدعم الفنى المجانى الذى تقدمه لهم المصلحة لتقديم إقرار أنهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك فى آخر يوم لتقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين.وبناء على توجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، فتحت مصلحة الضرائب أبوابها فى جميع المأموريات التابعة لها بمختلف المحافظات وكذلك المنافذ الضريبية بقاعة الخزانة العامة، ومراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة لتقديم الإرشاد الضريبى والدعم الفنى المجانى للممولين لمساعدتهم فى تقديم إقرار اتهم الضريبية إلكترونيًا. والعمل مستمر بالمصلحة، ولن تغلق المأموريات أبوابها اليوم إلا بعد تقديم المساعدة لأخر ممول متواجد بها.وكذلك يستمر مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بإستقبال الإتصالات التليفونية والرد على كافة الإستفسارات اليوم حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل