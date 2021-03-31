«الغرفة التجارية» تؤكد حرصها على التعاون مع كرواتيا

قال أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بمنتدى الأعمال المصرى- الكرواتي، الذى ينظمه الاتحاد اليوم لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، الذى جاء بعد توقف استمر منذ عام 2010، حيث يعقد على هامش زيارة جوردان رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي والوفد الاقتصادي المرافق له وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والربط بين الشركات من الجانبين فى مختلف القطاعات.وفى كلمته، أشار المهندس احمد رعب إلى أن مصر وكرواتيا ترتبطان بعلاقات إقتصادية متميزة علي مختلف المستويات وكل الأصعدة، مشيرًا إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة معدلات التبادل التجاري وتنمية العلاقات التجارية وتنشيط الاستثمار بين البلدين، كي ترقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.وأوضح المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار خطة مجلس إدارة الاتحاد العام الغرف التجارية لدعم الاقتصاد وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وجذب الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية، مشيرا إلى كل الأعمال التنسيقية لبدء المنتدى قد تمت بالتعاون مع الدكتور بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية وتوميسلاف بوشنياك السفير الكرواتي بالقاهرة واللذان شاركا فى اللقاءات التحضيرية للمنتدى.