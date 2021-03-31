عميد هندسة ‏طنطا يؤكد ضرورة تمكين الشباب لمواكبة العصر

‏أكد الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ‏بجامعة طنطا، ونائب رئيس المؤتمر ‏الدولي الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، على ضرورة تمكين الشباب والاستفادة من طاقتهم في الوصول لكل جديد في مجال البحث العلمي بما يواكب العصر.وأشار ‏نائب رئيس المؤتمر، أن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر شهدت مناقشة رؤية بحثية مقدمة من طلاب البكالوريوس لأحدث الأساليب المتبعة في إدارة المشروعات، واكتشاف حلول لمعوقات التنفيذ وصولًا إلى التحكم في فترة تنفيذ تلك المشروعات، في سابقة قد تكون الأولى من نوعها.‏‏وأضاف، أن وحدة المتابعة والتقييم الخاصة بالمؤتمر سجلت دخول العديد من طلاب الدراسات العليا من مختلف العواصم حول العالم سعيًا منهم للاستفادة من الأبحاث العلمية المشاركة في المؤتمر.