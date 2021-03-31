حملات نظافة واستمرار أعمال تكسية ترعة نزلة الفلاحين بدمشير بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية بقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين كما واصلت حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة ومتابعة أعمال تكسية ترعة نزلة الفلاحين.قال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال التي تتم بكافة القطاعات والتي من شأنها تقديم خدمة متميزة للمواطن وتوفير حياة كريمة له قامت الوحدة المحلية لقرية دمشير اليوم بتنفيذ حالة إزالة لتعدى على الأراضي الزراعية بمساحة ١٧٥متر بقرية ادمو التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا على عدم السماح لأى شخص بالبناء أو التعدي على الرقعة الزراعية والتي تمثل عصب الحياة للمصريين والتي توفر لهم احتياجاتهم من المنتجات الزراعية.أضاف جمعة أن الوحدة المحلية بالقرية تابعت أعمال تكسية ترعة نزلة الفلاحين ضمن المشروع القومي لرفع كفاءة الترع المائية للحفاظ على مياه النيل وتحقيق الاستفادة القصوى منها في ظل ما تواجهه مصرنا الحبيبة من تحديات في هذا الشأن، كما واصل قسم البيئة بدمشير أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع بطريق سليم باشا لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.