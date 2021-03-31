السويد تمدد القيود الخاصة باحتواء كورونا لعدة أسابيع

مددت السويد اليوم الأربعاء، سلسلة القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة.وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين: "حافظوا على المسار، فالوضع خطير مرة أخرى، أود أن أطلب جهدًا حقيقيًا".وحث لوفين السكان على الحد من اتصالاتهم الاجتماعية وتجنب التجمعات الخاصة الكبيرة في عيد الفصح، وجاءت قرارات الحكومة بناء على نصيحة من وكالة الصحة العامة السويدية.وحث الحكومة البلديات على إبقاء الأنشطة غير الأساسية مغلقة، بما في ذلك حمامات السباحة والمراكز الرياضية، حتى 18 أبريل، ولا يزال يتعين على المطاعم والمقاهي إغلاق أبوابها الساعة 0830 مساءً، بغض النظر عما إذا كانت تبيع الكحول أم لا، وقد تم تمديد هذه القاعدة حتى 3 مايو.