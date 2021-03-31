طب قناة السويس يحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة

أعلن الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية طب قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعية، حصول الكلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم للمرة الثالثة على التوالي "عام 2010، 2015، 2020" لتكون أول كلية طب على مستوى الجمهورية تحصل على الجودة والاعتماد لثلاث مرات على التوالي.وأكد عميد الكلية، أن هذا النجاح جاء نتيجة تضافر الجهود مع العمل بروح الفريق والتفاني والإخلاص حيث كلل الله تعب الجميع بالنجاح، مضيفًا أن هذه الخطوة تؤكد على استمرارية الكلية في طريق نجاحات، معربًا عن سعادته بحصول الكلية على اعتماد هيئة ضمان التعليم، مشيرا إلى أن تكاتف الجهود من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وخدمة المجتمع سبب رئيسي في الحصول على الاعتماد.فيما قدم الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس ولجميع العاملين بالكلية.