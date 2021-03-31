صندوق النقد الدولي يشيد بمبادرة «حياة كريمة»

أشاد صندوق النقد الدولي، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها من أهم المشروعات القومية بالريف المصري، التي تهدف لزيادة الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ودعم القطاع الصناعي.جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، التي انطلقت بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.