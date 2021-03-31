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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صندوق النقد الدولي يشيد بمبادرة «حياة كريمة»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:24 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
صقر محمد
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أشاد صندوق النقد الدولي، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها من أهم المشروعات القومية بالريف المصري، التي تهدف لزيادة الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ودعم القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، التي انطلقت بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

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