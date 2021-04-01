أولي مارتن هويستاد: الثقافة العربية أثرت على اختراع الحب عند الأوروبيين (حوار)

نحن أسرى انحيازاتنا الشخصية والسياسية وننسى أنها ليست حقائق علمية

الثقافة العربية كان لها تأثير عميق على العقلية والثقافة الأوروبية

تجاوز الذات يتحقق بدخول حوار مع الآخر



تبدو ممارسة الكتابة في مجالات قائمة على البحث والتنقيب في التراث شائكةً، خاصة عندما يحمل الباحث –بالضرورة- تصورات مسبقة عما يشتغل على إنجازه في البداية.. حدثنا عن تصوراتك المسبقة حول مفاهيم "القلب" و"الروح" قبل الاشتغال عليهما من منظور أكاديمي، وهل أثرت تصوراتك المسبقة على بحثك العلمي؟



- كيف يمكن للباحث الأكاديمي أن يُحيِّد تصوراته المسبقة قبل البدء في استنتاج مفاهيم جديدة عن ظاهرة ما؟



- إلى أى مدى أثرت الأيدلوجيات الدينية وغير الدينية في ترسيخ مفهوم للقلب وللروح لفترات زمنية طويلة؟



- ماذا عن الاختلافات التي رصدتها بين الثقافات والحضارات والديانات في معنى ومفهوم القلب؟



- أشرت في مقدمة كتابك "القلب – من الحضارات القديمة إلى العصر الحديث" إلى أنك ركزت بدرجة كبيرة على أهمية الإسلام والشعر الفارسي العربي لمفهوم القلب.. لماذا؟



- إلى مدى شكَّل "القلب العربي" القلب الأوروبي اليوم؟



- إلى أي مدى يمكن للقلب أن يكون موضوعًا لضمائرنا؟



- هل ثمة وشائج تربط بين القلب الأسطوري -كنموذج جلجامش- والقلب الديني في التوراة أو العهد القديم والعهد الجديد والقرآن والقلب الأدبي الإبداعي في الشعر الفارسي؟





- هل يمكننا اعتبار كتابك عن "الروح" امتدادًا لكتابك الأول عن "القلب" حيث يركز كلاهما على العالم الداخلي للإنسان؟



بطريقة ما.. نعم، عندما درست تاريخ القلب أدركت أن العديد من مصادري على صلة وثيقة في الغالب بالقلب والروح، وغالبًا ما تضع الروح في القلب، وهناك علاقة وثيقة بينهما في الثقافة العربية، وعندئذ تساءلت ليس فقط عن الفرق بينهما بل عن ماهية الروح، فالقلب ملموس، لكن ما هذه الفكرة المجردة عن الروح؟ هل الروح نفسها لها جوهر؟ هل هي فطرية نولد بها أم هي بناء ثقافي؟ وتلا ذلك كثير من الأسئلة التي احتجت لدراستها والإجابة عليها.

- هل يمكن أن تسهم مفاهيم جديدة وأكثر تطورًا للقلب والروح بدور في رسم خريطة استقرار وسلام عالمي حقيقي، أم أن الحروب جزء من المفاهيم القديمة للقلب والروح؟



هذه مسألة معقدة للغاية ويصعب تحديدها، فالمفاهيم لها معانٍ متعددة ووظائف متعارضة في كثير من الأحيان، وكلاهما قد يخدم السلام، لكنها في علاقات أخرى تسبب الخلاف والصراع.



وهناك شيء عالمي في القلب مثلما نقول "لنفتح قلوبنا للآخرين"، و"القلوب تتحدث" كما نقول من القلب إلى القلب بدون كلمات عبر جميع أنواع الحدود، والقلب المنفتح والروح المنفتحة شرطان أساسيان للثقة والاحترام المتبادل، بهذه الطريقة يمكن للقلب والروح أن يصنعا السلام، وإذا كنت تريد أن تحافظ على سلامتك الروحية وأن تنقذ روحك فلن يمكنك أن تؤذي الآخرين فتؤثر معاناتهم على ضميرك، لا شيء يمكن أن يبرر ذلك، ولهذا أقول إننا بحاجة إلى كلا المفهومين، فهما أعز ظواهرنا كبشر، إنه لأمر فظيع أن نكون ضحية لأناس بلا قلب أو بلا روح، سواء كانوا فقدوها أو أفسدوها، لكن ربما تكون هناك مفاهيم أخرى يمكن أن تكمل القلب والروح، مثل الشفقة والتعاطف بالنسبة للقلب، والنفس أو العقل أو حتى العقلانية بالنسبة للروح.



- هل تغيرت نظرتك للعرب والمسلمين من خلال كتابيك عن القلب والروح؟



نعم بالفعل، خاصة فيما يتعلق بالقلب، فقد فتح دور القلب في الإسلام والثقافة العربية آفاقًا جديدة على الثقافة العربية، بدءًا من التأثير على الثقافة الأوروبية خلال العصور الوسطى، ومفهوم القلب حاسم جدا للبشرية، وإذا كنت بلا قلب فأنت تفتقر إلى التعاطف والقدرة على وضع نفسك في مكان الآخرين، عندئذ تصبح قابلًا للشر ويمكن أن تفعل أي شيء، ولذلك يكشف القلب عن الجانب الإنساني للإسلام والثقافة العربية، وطهارة القلب وجلائه من الصدأ استعارات معبرة جدًا عن هذه العقلية، وقد تأثرتُ بشدة أيضًا بالصوفية الكلاسيكية في الثقافة الفارسية والعربية، وهي تمثل التسامح والحب وجوهر الإنسانية، وبالنسبة لي الصوفية هي التي فتحت لي الباب لكي أرى الثقافة العربية والأدب العربي.



ومفهوم الروح متشابه إلى حد كبير في المسيحية والإسلام، وكلاهما -كما أعتقد- يقدم نظرة "غير واقعية" تمامًا عن مصير الأرواح بعد الموت، تؤمن بجنة أبدية للناجين، وكثير من هذه الأفكار تواجه حججا نقدية من أشخاص يجرؤون على التفكير بأنفسهم واستخدام فطرتهم السليمة لمعرفة ما إذا كانت هذه الوعود صحيحة، وكان الجديد بالنسبة لي هو النظرة النقدية للروح أو النفس في القرآن، فالنفس تمثل الإغواء أيضًا ويجب مجاهدتها كما لو كنت في حرب معها، وهذا صراع مهم للغاية للسيطرة على الدوافع الداخلية للفرد.



- هل يمكن أن تخلق الكتابة والقراءة في مثل هذه المجالات انطباعًا أفضل (وأكثر واقعية) عن العرب ومعتقداتهم وتاريخهم لدى الأوروبيين؟



أعتقد أن هذا صحيح في جميع المجالات في كل من الدين والثقافة: نحن جميعًا نحتاج إلى مزيد من المعرفة عن بعضنا البعض، لأن جوانب كثيرة في علاقاتنا تقوم على التحيزات وسوء الفهم، ولذلك نحن بحاجة إلى قراءة تاريخ وثقافة بعضنا البعض لكي نحترم ونفهم بعضنا بعضًا فهمًا أفضل، وقد حاولت المساهمة في ذلك بفصول عن الثقافة العربية والأوروبية في هذين الكتابين.



عند نشر كتابك عن القلب في الدنمارك اتهمت بأنك "مسلم متخفي" ماذا يعني ذلك ولماذا يمكن رؤيتك هكذا؟



حدث هذا بشكل عابر في عرض للكتاب في إحدى الصحف الدنماركية، وقد كُتب بشكل ساخر للغاية، وبالتالي لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد باعتباره ملاحظة علمية، والسبب في هذا الرأي الساخر والسلبي عني وعن كتابي هو محاولتي لفهم الثقافة العربية من الداخل على أساس الأدب والشعر العربي، وتقديمي -في هذا الصدد أيضًا- لرؤى إيجابية حول الصوفيين الذين يمثلون إنسانية الثقافة العربية، وقد أساء الناقد فهم هذا الأمر وكأنني حاولت القيام بدعاية للثقافة العربية، بينما كنت أحاول فقط تقديم بعض الحقائق.



- لقد تُرجمت كتبك من النرويجية إلى لغات مختلفة ونشرت في جميع القارات باستثناء إفريقيا حتى أصدرتها دار نشر باللغة العربية العام الماضي 2020، ترى ماذا تعني لك ترجمة أعمالك إلى العربية؟



أنا أستاذ للدراسات الثقافية أعمل من أجل هدف واحد هو فهم الثقافات المختلفة بشكل أفضل وفهم ما هي الثقافة، وهذا يعني أيضًا محاولة فهم الثقافات المختلفة في عالم متعدد الثقافات وخلق فهم أفضل لدى الثقافات المختلفة لبعضها البعض، وفهم ثقافات أخرى غير ثقافتك أمر صعب للغاية، لكنه مهم جدًا في عالم منقسم يتسم بدرجة من الاستقطاب غير الصحي، وعندما استقبل القراء في كثير من الدول في جميع أنحاء العالم اثنين من كتبي أعطاني هذا شعورًا بأن رؤيتي مفهومة، وأنني نجحت في التواصل، ونظرًا لأن العديد من الصراعات في السياسة العالمية مرتبطة بالشرق الأوسط والدول العربية فإن ترجمة هذين الكتابين إلى العربية ونشرهما في مصر -إحدى أقدم وأرقى الحضارات في العالم- يعني الكثير بالنسبة لي، وكمتخصص أشعر بالامتنان العميق لنشر كتبي باللغة العربية إلى جانب لغات العالم الأخرى، فلا يوجد سوى جنس بشري واحد، ولكل إنسان قلب وروح يعتني بهما، كما أن اهتمامه بالآخرين يصب في مصلحته الخاصة. بطريقة ما.. نعم، عندما درست تاريخ القلب أدركت أن العديد من مصادري على صلة وثيقة في الغالب بالقلب والروح، وغالبًا ما تضع الروح في القلب، وهناك علاقة وثيقة بينهما في الثقافة العربية، وعندئذ تساءلت ليس فقط عن الفرق بينهما بل عن ماهية الروح، فالقلب ملموس، لكن ما هذه الفكرة المجردة عن الروح؟ هل الروح نفسها لها جوهر؟ هل هي فطرية نولد بها أم هي بناء ثقافي؟ وتلا ذلك كثير من الأسئلة التي احتجت لدراستها والإجابة عليها.هذه مسألة معقدة للغاية ويصعب تحديدها، فالمفاهيم لها معانٍ متعددة ووظائف متعارضة في كثير من الأحيان، وكلاهما قد يخدم السلام، لكنها في علاقات أخرى تسبب الخلاف والصراع.وهناك شيء عالمي في القلب مثلما نقول "لنفتح قلوبنا للآخرين"، و"القلوب تتحدث" كما نقول من القلب إلى القلب بدون كلمات عبر جميع أنواع الحدود، والقلب المنفتح والروح المنفتحة شرطان أساسيان للثقة والاحترام المتبادل، بهذه الطريقة يمكن للقلب والروح أن يصنعا السلام، وإذا كنت تريد أن تحافظ على سلامتك الروحية وأن تنقذ روحك فلن يمكنك أن تؤذي الآخرين فتؤثر معاناتهم على ضميرك، لا شيء يمكن أن يبرر ذلك، ولهذا أقول إننا بحاجة إلى كلا المفهومين، فهما أعز ظواهرنا كبشر، إنه لأمر فظيع أن نكون ضحية لأناس بلا قلب أو بلا روح، سواء كانوا فقدوها أو أفسدوها، لكن ربما تكون هناك مفاهيم أخرى يمكن أن تكمل القلب والروح، مثل الشفقة والتعاطف بالنسبة للقلب، والنفس أو العقل أو حتى العقلانية بالنسبة للروح.نعم بالفعل، خاصة فيما يتعلق بالقلب، فقد فتح دور القلب في الإسلام والثقافة العربية آفاقًا جديدة على الثقافة العربية، بدءًا من التأثير على الثقافة الأوروبية خلال العصور الوسطى، ومفهوم القلب حاسم جدا للبشرية، وإذا كنت بلا قلب فأنت تفتقر إلى التعاطف والقدرة على وضع نفسك في مكان الآخرين، عندئذ تصبح قابلًا للشر ويمكن أن تفعل أي شيء، ولذلك يكشف القلب عن الجانب الإنساني للإسلام والثقافة العربية، وطهارة القلب وجلائه من الصدأ استعارات معبرة جدًا عن هذه العقلية، وقد تأثرتُ بشدة أيضًا بالصوفية الكلاسيكية في الثقافة الفارسية والعربية، وهي تمثل التسامح والحب وجوهر الإنسانية، وبالنسبة لي الصوفية هي التي فتحت لي الباب لكي أرى الثقافة العربية والأدب العربي.ومفهوم الروح متشابه إلى حد كبير في المسيحية والإسلام، وكلاهما -كما أعتقد- يقدم نظرة "غير واقعية" تمامًا عن مصير الأرواح بعد الموت، تؤمن بجنة أبدية للناجين، وكثير من هذه الأفكار تواجه حججا نقدية من أشخاص يجرؤون على التفكير بأنفسهم واستخدام فطرتهم السليمة لمعرفة ما إذا كانت هذه الوعود صحيحة، وكان الجديد بالنسبة لي هو النظرة النقدية للروح أو النفس في القرآن، فالنفس تمثل الإغواء أيضًا ويجب مجاهدتها كما لو كنت في حرب معها، وهذا صراع مهم للغاية للسيطرة على الدوافع الداخلية للفرد.أعتقد أن هذا صحيح في جميع المجالات في كل من الدين والثقافة: نحن جميعًا نحتاج إلى مزيد من المعرفة عن بعضنا البعض، لأن جوانب كثيرة في علاقاتنا تقوم على التحيزات وسوء الفهم، ولذلك نحن بحاجة إلى قراءة تاريخ وثقافة بعضنا البعض لكي نحترم ونفهم بعضنا بعضًا فهمًا أفضل، وقد حاولت المساهمة في ذلك بفصول عن الثقافة العربية والأوروبية في هذين الكتابين.حدث هذا بشكل عابر في عرض للكتاب في إحدى الصحف الدنماركية، وقد كُتب بشكل ساخر للغاية، وبالتالي لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد باعتباره ملاحظة علمية، والسبب في هذا الرأي الساخر والسلبي عني وعن كتابي هو محاولتي لفهم الثقافة العربية من الداخل على أساس الأدب والشعر العربي، وتقديمي -في هذا الصدد أيضًا- لرؤى إيجابية حول الصوفيين الذين يمثلون إنسانية الثقافة العربية، وقد أساء الناقد فهم هذا الأمر وكأنني حاولت القيام بدعاية للثقافة العربية، بينما كنت أحاول فقط تقديم بعض الحقائق.أنا أستاذ للدراسات الثقافية أعمل من أجل هدف واحد هو فهم الثقافات المختلفة بشكل أفضل وفهم ما هي الثقافة، وهذا يعني أيضًا محاولة فهم الثقافات المختلفة في عالم متعدد الثقافات وخلق فهم أفضل لدى الثقافات المختلفة لبعضها البعض، وفهم ثقافات أخرى غير ثقافتك أمر صعب للغاية، لكنه مهم جدًا في عالم منقسم يتسم بدرجة من الاستقطاب غير الصحي، وعندما استقبل القراء في كثير من الدول في جميع أنحاء العالم اثنين من كتبي أعطاني هذا شعورًا بأن رؤيتي مفهومة، وأنني نجحت في التواصل، ونظرًا لأن العديد من الصراعات في السياسة العالمية مرتبطة بالشرق الأوسط والدول العربية فإن ترجمة هذين الكتابين إلى العربية ونشرهما في مصر -إحدى أقدم وأرقى الحضارات في العالم- يعني الكثير بالنسبة لي، وكمتخصص أشعر بالامتنان العميق لنشر كتبي باللغة العربية إلى جانب لغات العالم الأخرى، فلا يوجد سوى جنس بشري واحد، ولكل إنسان قلب وروح يعتني بهما، كما أن اهتمامه بالآخرين يصب في مصلحته الخاصة.

تعد كتابات الباحث والأكاديمي النرويجي أولي مارتن هويستاد، أحد أهم وأبرز الكتابات التي اشتغلت على تاريخ المفاهيم القيمية مثل الحب والقلب والروح، والضمير.ويعد كتاب "التاريخ الثقافي للقلب" والذي تم ترجمته للعديد من لغات العالم، أحد أبرز تلك الكتب التي شكلت تقريب للثقافات، وانتصرت للثقافة العربية في الإشارة إلى أسبقيتها في تصدير مفاهيم مثل الحب والقلب إلى ثقافات العالم الأخرى، عن الدور التاريخي التى تلعبه ضمائرنا في تدشين الحروب أو السعي للسلام، ومدى أهمية ودور وجود تلك المفاهيم في رسم خريطة للسلام، وعن هل أثرت أبحاثه في رؤيته وتصوراته المسبقة عن العالم العربي وإرثه الثقافي يحدثنا في حواره لـ"لدستور" الباحث النرويجي أولي مارتن هوستاد."أولي مارتن هويستاد" أستاذ متفرغ للدراسات الثقافية البينية في جامعة كوليج جنوب النرويج، من مواليد 1947، أودينس [University of Odense] وحاصل على الدكتوراه في الأدب الاسكندنافي، وشارك في تأليف أول مقدمة اسكندنافية للدراسات الثقافية "دراسات ثقافية جديدة" 2008، وصدر له عام 2003 كتاب "التاريخ الثقافي للقلب" الذي ترجم إلى أكثر من 10 لغات، ليصبح واحدًا من أكثر الكتب النرويجية الفكرية ترجمة إلى لغات أخرى.هذا سؤال مهم لأننا جميعًا أسرى انحيازاتنا الشخصية والسياسية والثقافية والدينية وأحكامها المسبقة، إنها أشبه بالهواء الذي نتنفسه، وننسى أنها ليست حقائق علمية، بل مجرد موروث محلي يختلف بالطبع عن الموروثات الأخرى في أماكن أخرى، وقد كنت مدركًا تمامًا لهذا عندما بدأت في هذين الكتابين، ولذلك بدأت كتاب "القلب" بسؤال مفتوح استنادًا إلى عبارة الأديبة النرويجية سيجري أوندسيت الحائزة على جائزة نوبل في الأدب التي كتبت ذات مرة أن: "العادات والتقاليد وطرق التفكير تتغير، لكن قلوب البشر لا تتغير"، وقد أردت أن أختبر مدى صحة هذه المقولة من خلال دراسة مفهوم القلب في عصور مختلفة وفي ثقافات مختلفة، بدءًا بتصور القلب في الحضارة الفرعونية، وفي كتاب "الروح" بدأت أيضًا بسؤال مفتوح عما إذا كانت الروح البشرية شيئا فطريًا نولد به أم يتشكل ثقافيًا، وأعتقد أنني تمكنت من تجنب الأحكام والانحيازات المسبقة والحفاظ على نزاهتي كعالم.أولًا على الباحث أن يدرك جيدًا تصوراته ومفاهيمه المسبقة، وأن يتخذ قرارًا بعدم التأثر بها من خلال السعي إلى وصف محايد أو موضوعي للظاهرة، وصف يتوقع أن يحكم عليه علماء آخرون أيضًا بأنه صحيح، هذه الصلاحية الموضوعية المتجاوزة للذات هي الهدف والضمان لكيلا يكون الأكاديمي متحيزًا، وهذه الموضوعية "أي تجاوز الذاتي" تتحقق من خلال الدخول في حوار مع علماء آخرين في نفس الموضوع يمكنهم اختبار النتائج التي تتوصل إليها بشكل نقدي، ويمكنهم إجبارك على تقديم إجابات صحيحة على أسئلتهم النقدية، وبدون حوار لا يمكننا أن نتوصل إلى اتفاق حول كيفية فهم موضوع ما.يُعتبر القلب منذ العصور القديمة مركز الإنسان ومقرًا للمشاعر والإرادة والعقل، وقد كان كذلك في كل من الدين والأنثروبولوجيا، وتعتبر الروح في الإسلام والمسيحية هبة إلهية ووسيطًا للإرادة الإلهية، وفي الفن والشعر في العصر الحديث يُنظر إلى القلب كوسيط للحب، وبهذا المعنى أثرت الثقافة العربية على "اختراع الحب" في الثقافة الأوروبية خلال العصور الوسطى العليا (من القرن الحادي عشر حتى الثالث عشر)، وهذا المفهوم الجديد للحب جعل القلب رمزًا له، وأصبح المثل الأعلى هو أن يتبع الإنسان قلبه، وهذا هو أصل الحب الرومانسي، وكان هذا أيضًا فهمًا علمانيًا للغاية وغير ديني للحب، يجعل الحب بين البشر سابقًا على حب الإله.ومنذ البدايات الأولى للبشرية كانت فكرة "الروح" رد فعل إنساني على لغز الموت، وتم تصورها على أنها الجزء الوحيد من الكائن البشري الذي ينجو من موت الجسد، وهذا بالطبع سؤال ديني، وكان مصير الروح بعد الموت سؤالًا مركزيًا في جميع الأديان، ولذلك تم تعريف الروح أيضًا على أنها إلهية، أي ذات أصل إلهي، بما يعطي الأمل بأن مآلها الجنة وفق شروط معينة.هناك تطور في معظم الثقافات، وفي الأصل كان يُنظر إلى القلب في الحضارات القديمة باعتباره مركز المشاعر والعقل، لكن الدماغ كان يتنازع على هذه المكانة المركزية للقلب في زمن مبكر، ومع الثورة العلمية والتشريح الحديث اكتشف علم التشريح أن القلب عبارة عن عضلة تضخ الدم إلى باقي أعضاء الجسد عبر الشرايين الدموية، وفي الوقت نفسه تم اكتشاف أن الدماغ يتحكم في حركات الجسد وفي الأفكار والأفعال البشرية من خلال جهازه العصبي، وهذه الاكتشافات نقلت أيضًا مقر الروح من القلب إلى الدماغ، وفي هذا التطور تراجعت أيضًا مكانة الروح وأهميتها، لكن القلب مازال مركزيا في الدين كوسيط إلهي.لأن القلب في الإسلام -كما ذكرت- يعتبر هبة من الله ووسيطًا للإرادة الإلهية، القلب هو العضو الذي يخاطب اللهُ الإنسانَ من خلاله، وبذلك يمكنك أن تشعر أيضًا بحضور الله، والله يراقب أفكارك ومشاعرك بحضوره في قلبك، لذلك يجب على الإنسان أن يحافظ على طهارة قلبه، وتعبير أن الإنسان يجب أن "يزيل صدأ قلبه" استعارة شائعة بكثرة في الشعر الفارسي والعربي.هذا مثال مهم للغاية عن العلاقة الوثيقة بين الثقافتين العربية والأوروبية نتيجة للتواصل بينهما في العصور الوسطى العليا من القرن الثاني عشر حتى القرن الخامس عشر، خاصة عندما حكم العرب جنوب إسبانيا في منطقة الأندلس، كانت الأندلس مزدهرة للغاية، وغنية بالثقافة والفن والشعر، وكان الحب موضوعا أثيرًا في الشعر العربي، وكان القلب رمزًا للحب، وقد أثر هذا الشعر العربي على الشعر الأوروبي، وقد نشر شعراء التروبادور –الشعراء الموسيقيون الجوالون في جنوب فرنسا- هذا المفهوم للحب من خلال أغانيهم وقصائدهم "الشعبية" في تلك الفترة في جميع أنحاء أوروبا، وهذا الشعر لم يشكل الحب الرومانسي فحسب، بل اخترع –إذا جاز لنا التعبير- مفهوم الحب نفسه، والذي يختلف عن مفهوم الحب في الكتاب المقدس وفي المسيحية حيث يُعتبر الجنس خطيئة، لكن في مفهوم الحب الرومانسي ينمو الحب الطبيعي رغم أنه خطيئة في المسيحية، والحب هو أن يتبع الإنسان قلبه، وهكذا يمكننا القول إن الثقافة العربية كان لها تأثير عميق على العقلية والثقافة الأوروبية.إلى مدى بعيدٍ جدًا، لأن القلب عضوٌ وعَرضٌ رئيسي لضمائرنا، القلب عضو حساس للغاية، يتفاعل - أو يجب أن يتفاعل إذا كنت شخصًا أخلاقيًا - عندما تنتهك القواعد أو تتصرف ضد القوانين الأخلاقية أو ضد قناعتك، تشعر في قلبك بوخزة مؤلمة عندما ترتكب خطأً، وإذا لم تشعر بها فقد قسا قلبك وأصبحت تتجاهل هذا الدافع الأخلاقي.نعم بالتأكيد، ربما تكون لغة القلب العالمية هذه هي السبب وراء ترجمة كتابي عن القلب إلى كثير من اللغات وانتشاره في جميع القارات، والسبب هو أن القلب جوهر (عضو حساس) وأعراض ورمز، وقصيدة "أدين بدين الحب" الشهيرة لابن عربي توضح هذه الصلات وتوضح عالمية القلب.