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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالتنسيقية يطرح رؤيته لسياسات شباب مصر بعد 30 يونيو

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:01 م
النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي
سيد على
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قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن نجاح تجربة دولة 30 يونيو في ملف سياسات الشباب هو الأمر الأكثر جذبًا لتجربة التمكين التي نعايشها الآن في مصر بعد عهود طويلة من الاصطدامات المتتالية بين الدولة والشباب إبان ثورة يوليو 52 وحتى حكم الإخوان المسلمين في 2012.

وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، اأن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة على وجه الخصوص أمامها فرصة ذهبية في الفترة القادمة إذا استطاعت وضع رؤية جديدة لسياسات العمل الشبابي في مصر.

وأكد بدوي، أن الوزارة إذا نجحت في استثمار طاقات الشباب المصري في كافة المجالات المختلفة (سياسية – ثقافية – اجتماعية – فنية – رياضية – تربوية – علاقات دولية) سيجعلنا نتنبأ بنتيجة حتمية لنجاح جيل كامل من شباب مصر، وهو الأمر الذي بالطبع يعني نجاح الدولة المصرية.

وأشار إلى أن رؤيته في ذلك الشأن هي أن يكون الشباب المصري هو الدافع نحو التغيير للأفضل من خلال استثمار كافة الطاقات الإبداعية في كافة المجالات؛ على أن تتحدد باستراتيجية عامة تحقق من خلالها الدولة رؤيتها للتنمية، واستعادة مكانتها بين شعوب العالم”.

وتابع: "تنبثق من هذه الرؤية بعض المحاور العامة التي يجب أن يتوافر الطموح والإرادة لتحقيقها خلال 5 سنوات على الأكثر في إطار استراتيجية الدولة المصرية للشباب المصري".

وأشار إلى أن المحور الأول هو وضع تعريف مناسب للشباب وتحديد السن الأنسب حيث هناك اختلاف قائم حول الإطار العمري لمرحلة الشباب؛ وإلى الآن لا يوجد ثابت واحد لسن الشباب في مصر؛ حيث يُسمح لمن هو في سن 18 المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية؛ ويستطيع الإدلاء بصوته في أي عملية انتخابية أو استفتاء دستوري؛ لكنه لا يستطيع الترشح لعضوية مجلس النواب التي تتطلب وصول السن إلى 25 عامًا عند فتح باب الترشح؛ وتنتهي صفة الشباب في الترشح على قوائم الانتخابات البرلمانية عند سن 35 عامًا عند فتح باب الترشح.

وأوضح أن الكتلة الصلبة التي تتخطى 20 مليون مواطن في عمر الشباب المصري حتى سن 29 عامًا؛ حيث إنّ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 – 29 سنة) يبلغ 20،6 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (51،5% ذكور، 48.5% إناث)، وذلك طبقًا لتقديرات السكان عــام 2020.

واستطرد: "ويصل عـــدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالي 3 ملايين طالب (51.1% ذكـور، 48.9% إناث)، منهم 147.616 ألف طالـب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســط حكـوميــة خاصـــة (47.4% ذكور، 52.61% إناث). (المصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء) (أغسطس 2020).

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