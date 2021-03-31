أمين التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية في إعادة إعمار اليمن

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم الأربعاء بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي كافة من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس: أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف مع سفير السعودية لدي اليمن محمد بن سعيد آل جابر، حيث أعرب الحجرف عن تطلعه إلى تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.