بطريرك الأقباط الكاثوليك يرأس حفل التكريس السنوي

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا مصر، تنظم حفل التكريس السنوي "الاتشيس".أضاف باخوم، في بيان صدر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك في تمام السادسة والنصف من مساء السبت المقبل.يأتي ذلك بحضور الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية والأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.