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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ السويس يفتتح ميادين وحدائق عامة في المحافظة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:58 م
نائب محافظ السويس
نائب محافظ السويس
كريم أنور
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كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، بافتتاح عدد من الميادين وجدارية وحدائق عامة بنطاق حى فيصل.

حيث افتتح ميدان الساعة بمدينة تعاونيات القاهرة وميدان جدارية تحيا مصر امام قسم فيصل الجديد بتعاوينات البحر الاحمر وحديقة تعاوينات القاهرة اقيمت علي مساحة 9 الف متر مربع وحديقة اسيبكو بمساحة ٣ الف متر مربع، وتم الافتتاج بحضور رمضان يرافقه العميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس والنائب احمد خشانة والنائب سيد عبده عضوا مجلس الشيوخ والنائب جمال عبيد والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب والمهندسة فاتن ابراهيم رئيس حى فيصل والقيادات التنفيذية

كما تم افتتاح أعمال التطوير بحديقة مسجد التنعيم بمساحة ٢٥٠٠ متر مربع وافتتاح حديقة السلام بمساحة ٣ الف وحديقة مبارك امام مسجد احمد بن حنبل بمساحة ٥٠٠ مترمربع.

بالاضافة الي ان اعمال الرصف لعدد وصلت مساحة الشوارع والطرق التي تم رصفها الي 4.5 كيلو متر بمختلف مدن حي فيصل والتي ادت الي خلق محاور مرورية بالتزامن مع انشاء الميادين الجديد التي ادت الي سيولة مرورية بنطاق شوارع الحي.

واكد دكتور عبد الله رمضان، اننا اليوم نضيف بقع مضيئة بنطاق حي فيصل، مشيرا الي ان تكليفات اللواء عبد المجيد صقر هو الاستمرار في اعمال التطوير واقامة المشروعات الخدمية من اجل راحة وخدمة المواطن السويسي علي مستوي الخمس احياء وفي جميع المجالات، وان هناك خطة لاعمال التطوير فى كافة الأحياء المحافظة الخمسة، مناشدا المواطنين باهمية الحفاظ عليها.

ومن جانبه اكد نائب محافظ السويس، أن كافة الاعمال التى تم افتتاحها اليوم هى ثمرة مجهود ٦ شهور من قبل الجهاز التنفيذى وحى فيصل، لافتا ان المحافظة كانت حريصة على اجراء مشروع تكاملى بحيث يتم تطوير الحديقة ورصف الشوارع واجراء اعمال صيانة للاعمدة الانارة.

حضر الافتتاح كلا من العميد أحمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات والشواطئ والعميد علاء إسماعيل مدير عام مشروع الأسواق والورش والمهندسة مديحة صديق مدير عام الطرق والنقل واشرف سليمان مدير فريق الطوارئ ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق وامل ابراهيم سكرتيرحي فيصل ومحمد صابر مدير الادارات الهندسية وسارة مجدي مدير المشروعات بحي فيصل والفنان احمد عبد الشافي مصمم الميادين والجدارية والقيادات التنفيذية ومسئولي حي فيصل.

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