لما خصّص البابا فرنسيس 2021 للقديس يوسف البتول؟

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن في 1870 أعلن البابا الطوباوى بيوس التاسع القديس يوسف شفيعًا للكنيسة الكاثوليكية.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان الأربعاء، أنه بمناسبة الذكرى الـ150 لهذا الإعلان، خصص البابا فرنسيس سنة 2021 للقديس يوسف البتول.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.