فاز بمسابقة رئيس الجزائر.. من هو أحمد طيباوي الفائز بجائزة نجيب محفوظ؟

فاز الروائي الجزائري أحمد طيباوي، بجائزة نجيب محفوظ لعام 2021 عن روايته "اختفاء السيد لا أحد"، وهي الجائزة التي تمنحها إدارة النشر بالجامعية الامريكية بالقاهرة.أما عن أحمد طيباوي فقد ولد في الجزائر في عام ١٩٨٠ وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الجزائر وحصل على ماجستير ثم دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة البليدة. بدأ طيباوي حياته المهنية في مجال التدريس ويشغل حاليًا منصب أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في جامعة البويرة بالجزائر.فاز طيباوي بالمرتبة الأولى في مسابقة رئيس الجمهورية الجزائرية للمبدعين الشباب عام ٢٠١١ عن رواية "المقام العالي" وجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي الدورة الرابعة عام ٢٠١٤ عن روايته "موت ناعم".وتعتبر رواية "اختفاء السيد لا أحد" هي الرواية الرابعة لأحمد الطيباوي بعد رواية "مذكرات من وطن آخر" والتي تم نشرها في عام ٢٠١٥، ورواية ا"لمقام العالي"، ورواية "موت ناعم".